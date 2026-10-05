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Е. Середа Армия и Флот

Российские объекты ТЭК получили складные треноги для борьбы с дронами

фото: пресс-служба Калашникова © kalashnikovgroup.ru

Защита режимных объектов от беспилотников всё чаще решается не дорогими комплексами ПВО, а простыми и мобильными огневыми точками. Одну из таких разработок — тактические опоры — досрочно и в полном объёме передал заказчику концерн «Калашников». Получателем стала крупная российская компания топливно-энергетического комплекса.

Изделие создано конструкторско-технологическим центром «Калашникова» по запросу силовых ведомств. Оно прошло проверку в зоне СВО, после чего вошло в портфель заказов предприятия для нужд промышленных объектов. Серийный выпуск стартовал в 2025 году.

Конструкция — складная телескопическая тренога с регулировкой по высоте и подвижным верхним станком. Масса в зависимости от модификации составляет от 15 до 38 кг. Есть открытый механический прицел, предусмотрена установка оптико-электронных прицельных приспособлений и дополнительного оборудования.

С треноги можно поражать малоразмерные БЛА на дистанции до 300 метров и открыто расположенную живую силу противника на дальности до 1000 метров. В зависимости от версии верхнего станка на неё ставят один или два 7,62-мм пулемёта Калашникова (ПКМ, ПКТ), 7,62-мм пулемёт Дегтярёва (ДПМ) либо автоматы типа АК.

Сейчас изделие адаптируют под мобильные огневые группы, сформированные на предприятиях отечественного оборонного комплекса. В концерне подчёркивают, что уделяют большое внимание решениям для всесторонней круглосуточной защиты стратегических объектов и критической инфраструктуры от БЛА противника. Тактические опоры — одно из них, наряду с автоматизированным комплексом «Калитка-КА» и комплексом ПВО «Зверобой», рассказали в Концерне.

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Источник: kalashnikovgroup.ru

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