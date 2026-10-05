Малый ракетный корабль «Удомля» отправился на испытания во Владивосток
Амурский судостроительный завод ведёт серию из четырёх малых ракетных кораблей проекта 22800 «Каракурт». Предприятие остаётся основной базой на Дальнем Востоке по строительству боевых кораблей для Тихоокеанского флота. Очередной этап — переход второго корпуса серии, корабля «Удомля», на сдаточную базу завода во Владивостоке.
Перед отправкой «Удомля» прошла доковый осмотр в новом спусковом доке-понтоне «Амурец», построенном на АСЗ в рамках Доковой программы ОСК. В период докования очистили подводную часть корпуса и винты от противообрастающего покрытия, выполнили другие сопутствующие работы. Все работы проведены в соответствии с графиками строительства. На корабль установлено и смонтировано крупногабаритное и технологическое оборудование.
На сдаточной базе «Удомля» пройдёт необходимые испытания. После этого корабль будет передан заказчику — Министерству обороны Российской Федерации.
Проект 22800 разработан конструкторским бюро ОСК «Алмаз». Это второй корабль серии, строящейся на АСЗ по данному проекту.
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