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На заводе «Л-Пак Кашира» запущен второй гофроагрегат

© l-pak.ru

«Л-Пак» сообщает о запуске второго гофроагрегата на заводе «Л-Пак Кашира». Событие стало важным этапом не только для каширской площадки, но и для всей группы компаний.

Новый пятислойный гофроагрегат китайского производства формата 2,8 метра оснащён фенфолдом и печатной секцией на один цвет. С вводом агрегата производительность завода увеличивается в два раза.Запуск гофроагрегата также даёт импульс росту количества персонала на заводе:«Благодаря гофроагрегату мы сможем создать более 20 рабочих мест», — отметил директор гофрировального производства «Л-Пак» Сергей Романов.Параллельно «Л-Пак Кашира» продолжит установку нового оборудования. В планах — три линии переработки и одна упаковочная линия, а также расширение буферной зоны хранения заготовок. Это позволит увеличить ассортимент продукции завода и позволит взять на работу порядка 50 новых сотрудников.

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Источник: l-pak.ru

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