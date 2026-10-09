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GanzhinaTA Дорожное строительство

В Москве открыт подземный переход, возведенный НПС на севере города

© npsgk.ru

Новый подземный пешеходный переход соединил Бутырский и Тимирязевский районы, разделенные Дмитровским Шоссе и железной дорогой Савеловского направления. Генеральным подрядчиком строительства выступило АО «Дороги и Мосты» НПС.Подземный переход длиной 84 м заменил два наземных перехода — через Дмитровское шоссе у дома 29 и через пути МЦД-1 у дома 49 по улице Яблочкова. Строительство объекта инфраструктуры велось закрытым способом, что позволило исключить остановки движения железнодорожного транспорта.Искусственное сооружение оборудовано тремя лестничными спусками и тремя лифтами для маломобильных групп населения. Оно сделает пересечение шоссе и полотна железной дороги быстрее и безопаснее.

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Источник: npsgk.ru

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