На строительстве нового Рогачёвского моста через канал имени Москвы в подмосковном Дмитрове, которое ведет Нацпроектстрой, началось укрупнение металлоконструкций будущего пролётного строения.

Они построили стапель, на котором уже ведется укрупнительная сборка первых секций моста. Русловая часть пролетного строения будет собираться методом навесной сборки. Общая масса металлоконструкций составит 1 412 т, сейчас собрано уже 136 т и укрупнено 569 т.

Также специалисты филиала «ДиМ» Мостоотряда-90 уже устроили свайное основание моста, установив 238 буронабивных свай. Сейчас они заняты бетонированием ростверка опоры № 2 и подготовкой к бетонированию ростверков опор № 3 и № 4. Уже уложено 7 884 кубометров бетона.

После завершения возведения первой очереди нового Рогачёвского моста шириной две полосы существующее сооружение середины XX века будет демонтировано.