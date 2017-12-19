В Феодосии на ССЗ «Море» заложен МРК «Вихрь»
Сегодня в Феодосии на судостроительном заводе «Море» состоялась закладка малого ракетного корабля «Вихрь» проекта 22800 «Каракурт». Новый МРК разработан Центральным морским конструкторским бюро «Алмаз» и отличается от своего предшественника проекта 21631 лучшей мореходностью при сохранении ударных возможностей последнего.
Серия:
ОАО «Ленинградский судостроительный завод «Пелла»
Заводской № 251 — заложен
Заводской № 252 — заложен
Заводской № 253 — заложен
Заводской № 257 — заложен
ФГУП «Судостроительный завод «Море»
Заводской № 254 — заложен
Заводской № 255 — заложен
Заводской № 256 — заложен
АО «Зеленодольский завод им. А.М. Горького» / ООО «Судостроительный завод «Залив»
Заводской № 801 — заложен в 2016 году
Заводской № 802 — заложен в 2016 году
Заводской № 803 — в постройке
Заводской № 804 — в постройке
Заводской № 805 — в постройке
Технические характеристики:
Водоизмещение: около 800 т.
Главные размерения: длина — 60 м, ширина — 9 м, осадка — 4 м.
Максимальная скорость хода: около 30 узлов
Дальность плавания: 2500 миль
Автономность: 15 суток
Вооружение:
одна ПУ УКСК (универсальный корабельный стрельбовый комплекс) 3С14 РК «Калибр»
одна 76-мм артустановка АК-176МА
две 30-мм артустановки АК-630М или ЗРАК «Панцирь-М»
две 14.5-мм пулемётные установки МТПУ
В разное время имя «Вихрь» носили канонерская лодка типа «Дождь», сторожевой корабль проекта 2 и малый ракетный корабль проекта 1234.
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19.12.1718:10:37 У двух серий МРК случайно перепутали названия.