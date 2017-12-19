В Феодосии на ССЗ «Море» заложен МРК «Вихрь»

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Сегодня в Феодосии на судостроительном заводе «Море» состоялась закладка малого ракетного корабля «Вихрь» проекта 22800 «Каракурт». Новый МРК разработан Центральным морским конструкторским бюро «Алмаз» и отличается от своего предшественника проекта 21631 лучшей мореходностью при сохранении ударных возможностей последнего.

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ОАО «Ленинградский судостроительный завод «Пелла»

Заводской № 251 — заложен 24.12.2015 — спущен 29.07.2017 — «Ураган»

Заводской № 252 — заложен 24.12.2015 — спущен 24.11.2017 — «Тайфун»

Заводской № 253 — заложен 29.07.2016 — «Шквал»

Заводской № 257 — заложен 24.12.2016 — «Буря»

ФГУП «Судостроительный завод «Море»

Заводской № 254 — заложен 10.05.2016 — «Шторм»

Заводской № 255 — заложен 17.03.2017 — «Охотск»

Заводской № 256 — заложен 19.12.2017 — «Вихрь»

АО «Зеленодольский завод им. А.М. Горького» / ООО «Судостроительный завод «Залив»

Заводской № 801 — заложен в 2016 году

Заводской № 802 — заложен в 2016 году

Заводской № 803 — в постройке

Заводской № 804 — в постройке

Заводской № 805 — в постройке

Технические характеристики:

Водоизмещение: около 800 т.

Главные размерения: длина — 60 м, ширина — 9 м, осадка — 4 м.

Максимальная скорость хода: около 30 узлов

Дальность плавания: 2500 миль

Автономность: 15 суток

Вооружение:

одна ПУ УКСК (универсальный корабельный стрельбовый комплекс) 3С14 РК «Калибр»

одна 76-мм артустановка АК-176МА

две 30-мм артустановки АК-630М или ЗРАК «Панцирь-М»

две 14.5-мм пулемётные установки МТПУ

В разное время имя «Вихрь» носили канонерская лодка типа «Дождь», сторожевой корабль проекта 2 и малый ракетный корабль проекта 1234.

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