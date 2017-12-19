Добавить статью
Судостроение и судоходство

В Феодосии на ССЗ «Море» заложен МРК «Вихрь»

  •  © Рендер с сайта almaz-kb.ru

Сегодня в Феодосии на судостроительном заводе «Море» состоялась закладка малого ракетного корабля «Вихрь» проекта 22800 «Каракурт». Новый МРК разработан Центральным морским конструкторским бюро «Алмаз» и отличается от своего предшественника проекта 21631 лучшей мореходностью при сохранении ударных возможностей последнего.

Серия:

ОАО «Ленинградский судостроительный завод «Пелла»

Заводской № 251 — заложен 24.12.2015 — спущен 29.07.2017 — «Ураган»

Заводской № 252 — заложен 24.12.2015 — спущен 24.11.2017 — «Тайфун»

Заводской № 253 — заложен 29.07.2016 — «Шквал»

Заводской № 257 — заложен 24.12.2016 — «Буря»

ФГУП «Судостроительный завод «Море»

Заводской № 254 — заложен 10.05.2016 — «Шторм»

Заводской № 255 — заложен 17.03.2017 — «Охотск»

Заводской № 256 — заложен 19.12.2017 — «Вихрь»

АО «Зеленодольский завод им. А.М. Горького» / ООО «Судостроительный завод «Залив»

Заводской № 801 — заложен в 2016 году

Заводской № 802 — заложен в 2016 году

Заводской № 803 — в постройке

Заводской № 804 — в постройке

Заводской № 805 — в постройке

Технические характеристики:

Водоизмещение: около 800 т.

Главные размерения: длина — 60 м, ширина — 9 м, осадка — 4 м.

Максимальная скорость хода: около 30 узлов

Дальность плавания: 2500 миль

Автономность: 15 суток

Вооружение:

одна ПУ УКСК (универсальный корабельный стрельбовый комплекс) 3С14 РК «Калибр»

одна 76-мм артустановка АК-176МА

две 30-мм артустановки АК-630М или ЗРАК «Панцирь-М»

две 14.5-мм пулемётные установки МТПУ

В разное время имя «Вихрь» носили канонерская лодка типа «Дождь», сторожевой корабль проекта 2 и малый ракетный корабль проекта 1234.

Внимание! Этот пост будет дополнен фото!


Крым, Феодосия, ССЗ «Море», МРК, 22800, Вихрь
  • Нет аватара Туляк
    19.12.1712:13:41

    А в чём выражена «лучшая мореходность»?

    #988214
    • A_SEVER A_SEVER
      19.12.1712:20:02

      А в чём выражена «лучшая мореходность»?
      Другие обводы корпуса.

      #988219
    • Владимир Киреев Владимир Киреев
      19.12.1714:27:47

      проекта 21631

      Длина и ширина меньше, чем у Буяна. Осадка значительно (4м vs 2.6v) больше.

      Т.о. более «адекватен» к волнению моря.

      #988277
  • Нет аватара malikszh
    19.12.1712:55:56

    Север два мрк в Зеленодольске нет ими?

    #988240
    • A_SEVER A_SEVER
      19.12.1713:13:58

      два мрк в Зеленодольске нет ими?
      Один из них «Циклон», название 2-го пока не озвучивали.

      #988253
  • Нет аватара altman66
    19.12.1714:14:53

    Да, «Охотск» они лихо прилепили

    #988274
  • Нет аватара Киргуев Эдуард
    19.12.1714:27:01

    Осадка хорошаааа — да! По внутренней речной сети может пройти с юга на север и наоборот. Как-то незаметно провели дноуглубительные работы, а эффект-то в сочетании с «Каракуртами» — мама, не горюй!

    #988276
  • Katamaran Katamaran
    19.12.1716:42:52

    Фото приехали

    •  © pp.userapi.com

    •  © pp.userapi.com

    •  © pp.userapi.com

    •  © pp.userapi.com

    #988334
  • Сергей Попов
    19.12.1717:40:42

    Ҡара күт

    #988363
  • Дмитрий Сёмкин Дмитрий Сёмкин
    19.12.1718:07:03

    «Охотск"

    как-то странно назвали.

    народ, объясните.

    #988371
Написать комментарий
Отмена
Для комментирования вам необходимо зарегистрироваться и войти на сайт,