На ССЗ «Лотос» заложен сухогруз проекта RSD49
Сегодня на судостроительном заводе «Лотос» (Нариманов, Астраханская область) заложено очередное сухогрузное судно проекта RSD49, ставшее 13-м в серии и одновременно 3-м, строящимся на ССЗ «Лотос». Заказчиком судна является лизинговая компания «Гознак-лизинг», лизингополучателем — ООО «Аншип».
Проект судна разработан Морским инженерным бюро (Украина), судно предназначено для морской и смешанной (река-море) перевозки генеральных и навалочных грузов, включая металл, зерно, лес, уголь, а также крупногабаритных и тяжеловесных грузов.
Технические характеристики:
Дедвейт (в море / в реке) — 7154 / 4518 т.
Главные размерения: длина — 139.95 м, ширина — 16.5 м, осадка — 4.7 / 3.6 м.
Количество трюмов: 3
Объём трюмов: 10920 м³
Скорость хода: 11.5 узлов
Автономность: 20 суток
Серия:
ООО «Невский судостроительно-судоремонтный завод» (Шлиссельбург):
Зав. № 401 — заложен
Зав. № 402 — заложен
Зав. № 403 — заложен
Зав. № 404 — заложен
Зав. № 405 — заложен
Зав. № 406 — заложен
Зав. № 407 — заложен
Зав. № 408 — заложен
Зав. № 409 — заложен
Зав. № 410 — заложен 28.03.13
ОАО «Судостроительный завод «Лотос» (Нариманов):
Зав. № 301 — заложен
Зав. № 302 — заложен
Зав. № 303 — заложен 20.04.17
20.04.1712:20:02