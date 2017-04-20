На ССЗ «Лотос» заложен сухогруз проекта RSD49

Сегодня на судостроительном заводе «Лотос» (Нариманов, Астраханская область) заложено очередное сухогрузное судно проекта RSD49, ставшее 13-м в серии и одновременно 3-м, строящимся на ССЗ «Лотос». Заказчиком судна является лизинговая компания «Гознак-лизинг», лизингополучателем — ООО «Аншип».

Проект судна разработан Морским инженерным бюро (Украина), судно предназначено для морской и смешанной (река-море) перевозки генеральных и навалочных грузов, включая металл, зерно, лес, уголь, а также крупногабаритных и тяжеловесных грузов.

Технические характеристики:

Дедвейт (в море / в реке) — 7154 / 4518 т.

Главные размерения: длина — 139.95 м, ширина — 16.5 м, осадка — 4.7 / 3.6 м.

Количество трюмов: 3

Объём трюмов: 10920 м³

Скорость хода: 11.5 узлов

Автономность: 20 суток

Экипаж: 10 человек

Серия:

ООО «Невский судостроительно-судоремонтный завод» (Шлиссельбург):

Зав. № 401 — заложен 14.12.10 — спущен 20.05.12 — сдан 26.11.12 — «Нева-Лидер 1»

Зав. № 402 — заложен 20.04.11 — спущен 26.06.12 — сдан 12.11.12 — «Нева-Лидер 2»

Зав. № 403 — заложен 15.08.11 — спущен 10.10.12 — сдан 16.05.13 — «Нева-Лидер 3»

Зав. № 404 — заложен 24.10.11 — спущен 30.04.13 — сдан 15.07.13 — «Нева-Лидер 4»

Зав. № 405 — заложен 20.12.11 — спущен 02.07.13 — сдан 11.09.13 — «Нева-Лидер 5»

Зав. № 406 — заложен 18.05.12 — спущен 17.07.13 — сдан 25.10.13 — «Нева-Лидер 6»

Зав. № 407 — заложен 23.10.12 — спущен 18.10.13 — сдан 23.12.13 — «Нева-Лидер 7»

Зав. № 408 — заложен 31.10.12 — спущен 26.04.14 — сдан 29.09.16 — «Жiбек Жолы»

Зав. № 409 — заложен 15.01.13 — спущен 06.10.16 — «Атамекен»

Зав. № 410 — заложен 28.03.13

ОАО «Судостроительный завод «Лотос» (Нариманов):

Зав. № 301 — заложен 27.01.11 — спущен 26.02.13 — сдан 21.03.14 — «Владимир Захаренко»

Зав. № 302 — заложен 27.01.11 — спущен 17.05.14 — сдан 30.09.14 — «Анатолий Сиденко»

Зав. № 303 — заложен 20.04.17