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Фотофакты

Береговые ракетные комплексы «Бал» на Курильских островах

Японская газета «Sankei Simbun» 29 марта 2017 года опубликовала полученные ею из «информированных источников» фотографии нового тенто-мобильного укрытия, возведенного в российском гарнизоне на острове Кунашир (Курильские острова), а также процесса строительства там других объектов (в частности, казарм и жилых домов). В укрытии размещена батарея (дивизион?) противокорабельного подвижного берегового ракетного комплекса 3К60 «Бал» ВМФ России.

Напомним, что информация о размещении на южных Курильских островах противокорабельных подвижных береговых ракетных комплексов 3К60 «Бал» (на Кунашире) и 3К55 «Бастион-П» (на Итурупе) из состава 72-й отдельной береговой ракетной бригады Береговых войск Тихоокеанского флота появилась в российских СМИ в ноябре 2016 года.

Тенто-мобильное укрытие с батареей противокорабельного подвижного берегового ракетного комплекса 3К60 «Бал» ВМФ России на острове Кунашир (Курильские острова) © www.sankei.com

Тенто-мобильное укрытие с батареей противокорабельного подвижного берегового ракетного комплекса 3К60 «Бал» ВМФ России на острове Кунашир (Курильские острова) © www.sankei.com

Строящиеся объекты инфраструктуры и жилья в российском военном гарнизоне на острове Кунашир (Курильские острова) © www.sankei.com

http://bmpd.livejournal.com/2531981.html

3К60 "Бал", 3К55 "Бастион-П", Бастион, Бал, Кунашир, Итуруп, Курильские острова, Тихоокеанский флот, Береговые войска,
  • 17
    Нет аватара amtop
    06.04.1700:53:24

    Впечатляет. Хорошее укрытие для техники.

    #899976
  • 23
    SergeySeverny SergeySeverny
    06.04.1705:32:19

    вот это по нашему! дружить мы с вами будем, но бронепоезд новый подгоним! на всякий случай!   

    #899995
  • 4
    Ray D_MIX Ray D_MIX
    06.04.1706:27:03

    Не понял, откуда такие фото? Секретность на объектах — пустой звук?

    #900004
  • 5
    Нет аватара Maggey
    06.04.1707:58:17

    Виды снаружи не представляют секретности так как это все легко рассмотреть с космоса, а вот внутри…

    #900016
    • 0
      Сера Бэб Сера Бэб
      06.04.1708:24:48

      Похоже, кто-то выложил в одноклассах или вконтакте))

      #900025
      • 9
        Владимир Кашкин Владимир Кашкин
        06.04.1709:23:57

        Могли и для отвода глаз такое фото выложить, мол тут все установки и стоят в этом ангаре… Или как предупреждение.

        #900036
  • 0
    Нет аватара Cher_evgeny
    06.04.1712:06:31

    Кто знает разработчика и изготовителя укрытия? Русбал?

    #900074
    • Нет аватара Алина Солнцева
      08.04.1705:52:39

      Строящиеся объекты инфраструктуры и жилья в российском военном гарнизоне на острове Кунашир

      А кто разработчик таких обеденных столов с кинжально острыми углами на кухне?! Для детей и стариков — самое оно!   

      #900571
  • 3
    Dani Max Dani Max
    06.04.1712:11:35

    товарищи админы, хватит трогать фото в постах…у меня аж припекает…

    #900077
  • 0
    MrDacnick . MrDacnick .
    06.04.1722:52:43

    Интересно, выдержит ли и как долго эта тряпка зимние ветра на Курилах. Там ведь ветер умудряется разобрать на запчасти куда более прочные конструкции из гофрированного стального листа.

    #900316
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