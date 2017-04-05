Береговые ракетные комплексы «Бал» на Курильских островах

Японская газета «Sankei Simbun» 29 марта 2017 года опубликовала полученные ею из «информированных источников» фотографии нового тенто-мобильного укрытия, возведенного в российском гарнизоне на острове Кунашир (Курильские острова), а также процесса строительства там других объектов (в частности, казарм и жилых домов). В укрытии размещена батарея (дивизион?) противокорабельного подвижного берегового ракетного комплекса 3К60 «Бал» ВМФ России.

Напомним, что информация о размещении на южных Курильских островах противокорабельных подвижных береговых ракетных комплексов 3К60 «Бал» (на Кунашире) и 3К55 «Бастион-П» (на Итурупе) из состава 72-й отдельной береговой ракетной бригады Береговых войск Тихоокеанского флота появилась в российских СМИ в ноябре 2016 года.

Тенто-мобильное укрытие с батареей противокорабельного подвижного берегового ракетного комплекса 3К60 «Бал» ВМФ России на острове Кунашир (Курильские острова) © www.sankei.com

Тенто-мобильное укрытие с батареей противокорабельного подвижного берегового ракетного комплекса 3К60 «Бал» ВМФ России на острове Кунашир (Курильские острова) © www.sankei.com

Строящиеся объекты инфраструктуры и жилья в российском военном гарнизоне на острове Кунашир (Курильские острова) © www.sankei.com