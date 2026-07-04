В России зафиксирован новый этап развития беспилотной авиации — дрон «ZALA T-20» впервые выполнил перелёт между Сахалином и Кунаширом, преодолев 420 километров за 5 часов.

Перелёт прошёл в общем воздушном пространстве с пилотируемой авиацией и без введения ограничений для движения. Беспилотник находился под постоянным управлением «внешнего пилота» с земли и двигался по стандартам гражданской авиации.

Использовались отечественные системы «Геокосмос» и «ЭРА-ГЛОНАСС», обеспечившие непрерывную связь, навигацию и контроль полёта без зависимости от спутниковой навигации.

Проект реализован альянсом компании ZALA и беспилотного крыла авиакомпании Аврора — БАС .

Сахалинская область становится одним из ключевых центров развития беспилотной авиации в России. Здесь уже действует экспериментальный правовой режим, позволяющий интегрировать дроны в единое воздушное пространство с гражданскими судами.https://avatars...ast-images&n=13

После успешной апробации технология планируется к масштабированию на весь Дальний Восток и другие регионы России — как основа новой гражданской беспилотной инфраструктуры.

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