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Фотофакты

Корвет «Совершенный»

Корвет построен ПАО «Амурский судостроительный завод» в Комсомольске-на-Амуре и в настоящее время проходит ходовые испытания.

Фото с сайта vk.com/milinfolive


корвет, 20380, Совершенный, Амурский судостроительный завод
  • 19
    exhausted1987 exhausted1987
    06.04.1700:42:00

    Подкрасили, симпатичный. Вообще, проект весьма красивый получился, что ни говори.

    #899975
    • 1
      Нет аватара g1v2
      06.04.1713:14:51

      Я его Балтийских собратьев частенько наблюдал. Действительно вблизи внушительно выглядят.

      #900107
      • 1
        Нет аватара g1v2
        06.04.1713:16:13

        Пора бы уже и Тихоокеанским начинать в строй входить. А то так и состарятся на верфи.    

        #900109
      • 12
        A_SEVER A_SEVER
        06.04.1713:25:31

        вблизи внушительно выглядят
        Не сразу поймёшь, что это стоят корабли разного класса:

        А тут разница уже ощутима:

        Отредактировано: A_SEVER~14:29 06.04.17
        #900116
  • 0
    Serg My Star Serg My Star
    06.04.1703:01:44

    А что там «Алдар Циденджапов»?

    #899980
    • 6
      A_SEVER A_SEVER
      06.04.1707:41:58

      А что там «Алдар Циденджапов»?
      До него ещё долго, сперва будет «Громкий» (заложен ещё 20.04.12).

      #900012
  • 7
    SergeySeverny SergeySeverny
    06.04.1705:35:21

    ляпота!!! ещё парочку хочу    

    #899996
    • 8
      Katamaran Katamaran
      06.04.1707:00:16

      Громкий, Ретивый, Строгий, Цыденжапов, Резкий…Совершенный заложен в 2006-м.

      #900007
  • 9
    Katamaran Katamaran
    06.04.1706:58:06

    ах какое блаженство, знать, что я — совершенство, знать, что я — идеал (с)   

    #900006
  • 4
    Mikey Mikey
    06.04.1708:34:48

    +1) Красивый корабль! Дело за малым — разобраться с наследием одной «яузской радиошарашки» под названием Фуркэ-2.

    #900028
  • 2
    Нет аватара alm1976
    06.04.1712:37:30

    На вид действительно СОВЕРШЕННЫЙ!

    #900092
  • 4
    Сергей Богданов
    06.04.1720:21:20

    Любуемся старшим братом

    Больше фото по ссылке

    #900275
  • 1
    Е.Юрий Е.Юрий
    06.04.1721:32:54

       Элегантная и красивая мощь!

    #900295
  • 0
    Нет аватара Baltiec
    06.04.1723:06:34

    Затянули с ними очень. Пока сдают новые корпуса, первые отправляют на ремонт, сдают системы. Да и внутри, не дай бог им оказаться на ЧФ, кондиционеры хороши лишь на бумаге, кто бывал летом даже в +21 в этих корпусах на БФ, тот поймет. Нет я не говорю, что все плохо, но стоило бы думать, и о том, что служить на них будут не первые 5 лет, пока есть гарантия на оборудование из серии вентиляция и кондиционирование. Можете минусовать и писать, что все здорово. Я бы это обсудил после 2 недель летом внутри.

    #900325
    • 0
      Вадим Дмитриев
      06.04.1723:59:15

      Посмотрел историю ваших комментариев, и понял что во первых вы специалист широчайшего профиля начиная с детских садов в московской области и заканчивая любым вооружением по всей стране.

      Уверен что с a/c на корвете все в порядке, а вот с вашей параноидной психопатией надо что-то делать

      #900335
      • 0
        Нет аватара Baltiec
        07.04.1700:24:28

        Спасибо за интерес к моей деятельности на данном ресурсе. Хочется спросить у Вас, а Вы служили и знаете что такое ВМФ изнутри? Также Вам стоит подтянуть грамматику русского языка. А еще включить мозг, поверьте, при рождении его включают, но в дальнейшем он может атрофироваться. Готов буду с Вами обсудить больные для Вас вопросы, после того как Вы скажите служили ли Вы и какое отношение к ВМФ имеете.

        Или у Вас Навальный в друзьях?

        #900337
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