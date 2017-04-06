Корвет «Совершенный»
Корвет построен ПАО «Амурский судостроительный завод» в Комсомольске-на-Амуре и в настоящее время проходит ходовые испытания.
Фото с сайта vk.com/milinfolive
Корвет построен ПАО «Амурский судостроительный завод» в Комсомольске-на-Амуре и в настоящее время проходит ходовые испытания.
Фото с сайта vk.com/milinfolive
06.04.1700:42:00
06.04.1713:14:51
06.04.1713:16:13
06.04.1713:25:31 Не сразу поймёшь, что это стоят корабли разного класса:
06.04.1703:01:44
06.04.1707:41:58 До него ещё долго, сперва будет «Громкий» (заложен ещё 20.04.12).
06.04.1705:35:21
06.04.1707:00:16
06.04.1706:58:06
06.04.1708:34:48
06.04.1712:37:30
06.04.1720:21:20
06.04.1721:32:54
06.04.1723:06:34
06.04.1723:59:15
07.04.1700:24:28