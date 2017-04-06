Ижорский трубный завод освоил выпуск, аттестовал и начал отгрузку продукции для зон АТР

Ижорский трубный завод (ИТЗ, дивизион «Северсталь Российская сталь») приступил к отгрузке труб большого диаметра (ТБД) с особыми эксплуатационными свойствами, востребованными при строительстве трубопроводов, пересекающих зоны активных тектонических разломов (зоны АТР). Первая промышленная партия продукции направлена компании «Газпром» для реализации проекта «Сила Сибири».

Трубы для зон АТР отличает способность выдерживать повышенные деформации и сохранять устойчивость при активном сейсмическом воздействии.

«ИТЗ в сжатые сроки освоил и аттестовал продукцию для зон АТР. Добиться этого удалось благодаря слаженным действиям коллектива колпинской и череповецкой площадок, — комментирует генеральный директор Ижорского трубного завода Дмитрий Покровский. — Данное направление инновационное для российского рынка. Проект позволил расширить линейку выпускаемого проката и труб, стал еще одним шагом в реализации стратегии импортозамещения».

В объем поставки вошли трубы диаметром 1420 мм из стали класса прочности К60 с наружным антикоррозионным и внутренним гладкостным покрытием.

Освоение ТБД с особыми эксплуатационными свойствами осуществлялось в рамках программы научно-технического сотрудничества компаний «Северсталь» и «Газпром». Программа предусматривает совместную исследовательскую деятельность, освоение новых перспективных видов стального проката и труб, выполнение мероприятий в области импортозамещения.

Сочетание собственной сырьевой базы, сталеплавильного и прокатного производств обеспечивает единство технологического процесса внутри компании «Северсталь» и позволяет выпускать полностью отечественный продукт, соответствующий самым высоким международным стандартам.

Для изготовления ТБД использован металл, прокатанный на широкополосном стане 5000 листопрокатного цеха компании в Колпине (расположен на одной промышленной площадке с ИТЗ).