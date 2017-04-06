Бумкомбинат «Волга» в Нижегородской области запустил производство газетной бумаги нового формата



АО «Волга», Балахнинский бумкомбинат

В Нижегородской области бумажники АО «Волга» освоили производство газетной бумаги с пониженной массой квадратного метра — 40 г/м2. Полиграфисты уже протестировали промышленные образцы и дали экспертное заключение.

Главным преимуществом газетной бумаги пониженной массы является ее увеличенная площадь в стандартном рулоне.

Производственные испытания газетной бумаги пониженной плотности (40 г/м2) АО «Волга» прошли в марте 2017 года в полиграфических комплексах АО ПК «Экстра М» (г. Москва) на печатных машинах UNISET и GEOMAN и в типографии «Прайм Принт"(г. Нижний Новгород) на оборудовании TENSOR 1400. В типографии полиграфического комплекса «Экстра М» предоставленная АО «Волга бумага использовалась при печати тиража издания «Ва-Банкъ» (тиражом 210 000 экземпляров), а также издания «Metro» (тиражом 470 000 экземпляров).

В «Прайм Принт» было напечатано издание «Ва-Банкъ Владимир» (тиражом 80 000 экземпляров). Отбор контрольных экземпляров производился по ходу печати.

Специалисты «Прайм Принт» после проведенных испытаний сделали выводы о соответствии заявленных свойств и пригодности тестируемой 6умаги для печати на оборудовании марки TENSOR, так как в сформированных пачках с напечатанной продукцией дефектов печати (отмарывания, перетискивания краски и т. д. ) по полосам газеты не было выявлено, визуально качество внешнего вида издания, напечатанного на бумаге пониженной плотности, по их мнению, не отличалось от образцов, напечатанных на стандартной бумаге плотностью 42г/м2. Обрывов бумажного полотна или повышенной пылимости бумаги также не было зафиксировано.

Эксперты полиграфической отрасли видят хорошие перспективы для развития этого сегмента. Например, главный технолог АО ПК «Экстра М» Ирина Анатольевна Поцелуева считает, что будущее производства бумаги пониженной плотности продиктовано ситуацией на полиграфическом рынке. «Такая бумага, на мой взгляд, будет востребована теми редакциями и издательскими домами, которые пользуются почтовой рассылкой печатной продукции, ведь им интересна более легкая бумага, позволяющая снижать вес тиража и, соответственно, экономить — отмечает Ирина Анатольевна. — Что же касается печати на бумаге плотностью 40 г/м2, то такая бумага под брендом АО «Волга» имеет достаточную толщину и не прозрачна, а это, кончено, большой плюс для печатников».

И.А. Поцелуева, после тестирования бумаги АО «Волга», сделала заключение, что такая бумага может использоваться для печати периодических изданий средней насыщенности иллюстрациями.

По заявлению генерального директора АО «Волга» Дмитрия Александровича Донченко, интересы потребителей, как и качество выпускаемой продукции, всегда находятся в центре внимания сотрудников Балахнинского бумкомбината. Именно стремление отвечать потребностям бумажного рынка и стало драйвером для поиска новых решений. Газетная бумага пониженной массы 40 г/м2 будет позиционироваться в премиальном сегменте как альтернатива продукции плотностью 42 г/м2. «Уже есть первые заказы, поэтому производство газетной бумаги в новом формате поставлено на поток. И мы надеемся, что потребители нашей продукции высоко оценят ее качество», — отметил Д.А. Донченко.