Группа компаний «Дамате» начала поставки продукции в Объединенные Арабские Эмираты. Первая партия продукции «Индилайт» весом 3,2 тонны была отправлена в Эмираты 30 марта. Экспортный ассортимент представлен ветчинами и деликатесами из мяса индейки. К отгрузке готова следующая партия — семь тонн полуфабрикатов в ассортименте.

Молочная продукция поставляется в ОАЭ под двумя брендами: «Молком» и «Дамате». В марте была отправлена первая партия продукции, вызвавшая наибольший интерес у торговых сетей в Дубае: творог мягкий в ассортименте, сметана, масло, сыр, обезжиренные питьевые йогурты под брендом «Молком», а также премиальная линейка термостатных йогуртов «Дамате» в стеклянной упаковке.

ГК «Дамате» прошла аттестацию и получила разрешение на экспорт продукции в ОАЭ в 2016 году. Процесс занял почти год. На первом этапе Россельхознадзор проверил предприятия на соответствие требованием ОАЭ и включил его в реестр одобренных, а затем представители ОАЭ посетили объекты ГК «Дамате» с инспекцией. Группа врачей и экспертов подробно изучила процесс производства, осмотрела предприятия. Специалисты высоко оценили уровень организации производства и его соответствие самым высоким мировым требованиям. Важную роль сыграло наличие у компании сертификата на выпуск халяльной продукции, который компания подтверждает на протяжении нескольких лет.

Вся продукция ГК «Дамате», поставляемая в ОАЭ, халяльная, и оправляется исключительно под контролем сертифицированных специалистов. Предприятия, на которых выпускаются продукты, успешно прошли проверку международного центра стандартизации и сертификации «Халяль».

ГК «Дамате» начала отгружать продукцию на экспорт осенью 2015 года. Компания уже осуществила ряд поставок в ЕС, Сербию, Вьетнам, Гонконг, Габон и ЕАЭС.