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Новые и модернизированные предприятия агропрома

В Нижегородской области запущено первое в регионе производство минеральных удобрений

Открывшееся производство сульфата аммония на ООО «ММА» в Дзержинске обеспечит потребности нижегородских аграриев в этом удобрении, сообщили в министерстве сельского хозяйства и продовольственных ресурсов региона.

Это первое в Нижегородской области собственное производство минеральных удобрений. Цена на удобрения стремительно растет и создание его производства в регионе позволит снизить издержки аграриев за счет экономии на транспортировке. Кроме того, это позволит сдержать аппетиты недобросовестных поставщиков из других регионов. По данным министерства, сульфат аммония, который производится в Дзержинске, на 20-30% дешевле, чем у других поставщиков.

Мощность производства сульфата аммония — 500 тонн ежемесячно. Региональные аграрии уже начали закупать это удобрение. Производство сульфата аммония — только первый шаг в решении задачи по обеспечению хозяйств области минеральными удобрениями нижегородского производства", и работа в этом направлении будет продолжена.

https://ria.ru/economy/20170406/1491678746.html

новое производство, Нижегородская область
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    Нет аватара termometrix
    06.04.1722:55:56

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    Губернатор Нижегородской области Валерий Шанцев

    Надо убрать имя политика.Таковы правила,сайт вне политики.

    Отредактировано: termometrix~00:12 07.04.17
    #900319
  • megajob megajob
    07.04.1704:50:50

    Замечательная новость! Уже пора переходить в данной области от конкуренции в «внешним врагом» на внутреннего, дабы снижать стоимость и монополизацию.

    #900378
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