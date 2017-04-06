В Нижегородской области запущено первое в регионе производство минеральных удобрений

Открывшееся производство сульфата аммония на ООО «ММА» в Дзержинске обеспечит потребности нижегородских аграриев в этом удобрении, сообщили в министерстве сельского хозяйства и продовольственных ресурсов региона.

Это первое в Нижегородской области собственное производство минеральных удобрений. Цена на удобрения стремительно растет и создание его производства в регионе позволит снизить издержки аграриев за счет экономии на транспортировке. Кроме того, это позволит сдержать аппетиты недобросовестных поставщиков из других регионов. По данным министерства, сульфат аммония, который производится в Дзержинске, на 20-30% дешевле, чем у других поставщиков.

Мощность производства сульфата аммония — 500 тонн ежемесячно. Региональные аграрии уже начали закупать это удобрение. Производство сульфата аммония — только первый шаг в решении задачи по обеспечению хозяйств области минеральными удобрениями нижегородского производства", и работа в этом направлении будет продолжена.