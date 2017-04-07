БМЗ отправил московскому метрополитену приводы эскалаторов

Брянский машиностроительный завод (БМЗ, входит в состав ЗАО «Трансмашхолдинг») отправил четыре привода эскалаторов для московского метрополитена.

Зоны Е ЭС03 (высота подъема 25 метров) предназначены для станции «Солнцево 1». Приводные зоны подъемников — одна из важнейших составляющих метро, без них невозможна работа ни самих эскалаторов, ни станций в целом. Изготовленные на БМЗ и установленные на станции зоны Е эскалаторов приводят в движение ступеньки и поручни.

Еще четыре привода ТК65 (высота подъема 65 метров) для станции «Нижняя Масловка» будут отгружены в ближайшее время.

Перед отправкой комплектующие были обкатаны на стенде, имитирующем различные режимы работы эскалаторов. Проверены заявленные технические характеристики и по результатам испытаний сданы представителями заказчика — ЗАО «Эс-Сервис» (г. Санкт-Петербург) и АО «Мосинжпроект» (г. Москва).

Уже в апреле БМЗ должен изготовить и отправить заказчику три зоны Е эскалатора ЭС03 для второго вестибюля станции «Солнцево 1», а в мае — четыре зоны ЭС03 для станции «Боровское шоссе». Запуск в эксплуатацию этих станций должен быть осуществлен в 2017 году.

Напомним, что в октябре 2016 года приводы производства Брянского машиностроительного завода заработали на «Фонвизинской».