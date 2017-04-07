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Транспорт и логистика

БМЗ отправил московскому метрополитену приводы эскалаторов

Брянский машиностроительный завод (БМЗ, входит в состав ЗАО «Трансмашхолдинг») отправил четыре привода эскалаторов для московского метрополитена.

Зоны Е ЭС03 (высота подъема 25 метров) предназначены для станции «Солнцево 1». Приводные зоны подъемников — одна из важнейших составляющих метро, без них невозможна работа ни самих эскалаторов, ни станций в целом. Изготовленные на БМЗ и установленные на станции зоны Е эскалаторов приводят в движение ступеньки и поручни.

Еще четыре привода ТК65 (высота подъема 65 метров) для станции «Нижняя Масловка» будут отгружены в ближайшее время.

Перед отправкой комплектующие были обкатаны на стенде, имитирующем различные режимы работы эскалаторов. Проверены заявленные технические характеристики и по результатам испытаний сданы представителями заказчика — ЗАО «Эс-Сервис» (г. Санкт-Петербург) и АО «Мосинжпроект» (г. Москва).

Уже в апреле БМЗ должен изготовить и отправить заказчику три зоны Е эскалатора ЭС03 для второго вестибюля станции «Солнцево 1», а в мае — четыре зоны ЭС03 для станции «Боровское шоссе». Запуск в эксплуатацию этих станций должен быть осуществлен в 2017 году.

Напомним, что в октябре 2016 года приводы производства Брянского машиностроительного завода заработали на «Фонвизинской».

http://www.ukbmz.ru/news/1280/

Брянский машиностроительный завод, БМЗ
  • Denis Grabov
    07.04.1719:46:33

    Мне кажется, првильно писать приводЫ.

    Читал в ,Науке и Жизни" лет 10 назад про идею российских инженеров, сделать эскалатор на магнитной подушке. Ничего про это не говорят.

    #900510
    • energyspike.livejournal.com energyspike
      08.04.1714:49:54

      Боюсь история с эскалаторами («узколаторами») Христича на долгие годы отвадила метрополитены от всяких нетрадиционных эскалаторных приводов. Поэтому ведётся исключительно эволюционное развитие с поэтапным совершенствованием отдельных узлов и механизмов. Мировой тренд ровно такой же — принципиально новых конструкций эскалаторов пока не появилось, энергосбережение и надёжность повышаются за счёт новых материалов, высокоэффективных инверторов и умной управляющей электроники.

      #900609
  • Александр Скориков
    09.04.1720:37:34

    цветовая гамма какая-то тревожная, хохлов напоминает

    #900974
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