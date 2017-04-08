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Армия и Флот

ЗРС С-400 начали получать на вооружение ракеты, способные уничтожать цели в ближнем космосе

Зенитно-ракетные системы С-400 начали получать на вооружение ракеты, способные уничтожать цели в ближнем космосе. Об этом сообщил командующий войсками противовоздушной и противоракетной обороны генерал-лейтенант Виктор Гуменный.

«Безусловно, может, и сегодня заканчивается опытно-конструкторская работа, мы в последнее время принимаем новые ракеты, которые позволят нам работать в том числе и в ближнем космосе, на больших дальностях и на больших скоростях», — сказал он, комментируя возможность уничтожения объектов в ближнем космосе с помощью систем С-400.

https://ria.ru/arms/20170408/1491818237.html

Министерство обороны, ВКС, С-400
  • Human RS Human RS
    08.04.1717:34:53

    Хм, слышал, что планировали только на С-500 такие ставить, но раз и С-400 их получат, то это вообще прекрасно.    

    #900646
    • Великоросс Великоросс
      08.04.1717:38:08

      Да, это несомненно офигенный сюрприз! И не только для нас!    

      Отредактировано: Великоросс~17:45 08.04.17
      #900648
    • Нет аватара KJA
      08.04.1717:50:43

      А в чём была проблема эти ракеты на С-400 поставить?

      #900653
      • Human RS Human RS
        08.04.1718:07:49

        Хз честно говоря, я не специалист в этой области. Самому интересно было бы послушать тех, кто разбирается в этом.

        Отредактировано: Human RS~18:08 08.04.17
        #900660
      • Сергей Сибирь Сергей Сибирь
        08.04.1718:36:56

        Проблема заключалась наверно в отсутствии этой самой ракеты    

        Видимо речь о ракете 40Н6Е, испытания и приемка которых завершились в прошлом году.

        Отредактировано: Сергей Сибирь~18:37 08.04.17
        #900664
        • Нет аватара scifi2015
          08.04.1722:02:27

          «Диапазон поражения сверхдальней ракеты 40Н6Е составляет 380 км, она способна перехватить цель, летящую со скоростью 4800 м/с (14,1 М)"

          Погуглите на какой высоте летают ИСЗ и с какой скоростью?

          Подскажу. Пока тело не разовьет скорость 7,9 км/с — оно не сможет стать спутником Земли

          #900713
          • Zveruga Zveruga
            08.04.1722:05:04

            Сбивать можно и на встречном пути.

            #900714
            • Нет аватара scifi2015
              08.04.1722:10:40

              Нет. нельзя. Ибо скорости суммируются.

              #900717
              • Нет аватара Yarhann
                08.04.1723:01:05

                боже какой бред — пендосам эти бредни расскажите относительно скорости ракеты см3(всего 2700мс) которая сбила спутник разведывательный USA-193 на высоте 247км .

                скорости суммируются, а потом возводятся в квадрат и умножаются на 100500 )))))

                #900733
                • Нет аватара scifi2015
                  08.04.1723:07:30

                  USA-193

                  Это такая же ложь. как и почти все в интернете.

                  Потерянный спутник на высоте 250 км не может еще год кружить вокруг Земли. Время существования без коррекции орбиты на такой высоте — не больше месяца

                  #900735
                  • Нет аватара Yarhann
                    08.04.1723:14:02

                    а ну вам то точно известно все что матрасники делают наверное в НАСА и пентагоне работаете на полставки )))

                    #900736
              • Evgeny46 Evgeny46
                09.04.1701:33:31

                Суммируются, это да. Полученная скорость называется скоростью сближения. В свою очередь скорость сближения вдогон находится вычитанием из скорости первого объекта скорости второго

                #900770
              • Zveruga Zveruga
                09.04.1717:26:41

                Так это же хорошо, значит встретятся быстрее.

                #900918
              • Нет аватара хочу_техники
                09.04.1718:11:27

                Скорость тут роли не играет. Главное, чтобы противоспутниковая ракета встретилась со спутником, при этом противоракета в точке встречи может иметь относительно Земли нулевую скорость (или любую другую (конечно ее скорость (относительно Земли) гораздо меньше скорости спутника, иначе противоракета будет слишком большой) лишь бы состоялась встреча).

                #900931
          • Нет аватара Tcheluskin
            09.04.1703:15:15

            Под термином «ближний космос» в данном случае понимаются высоты >100 км. Полёты на таких высотах, например, ракетоплана «SpaceShipOne» или баллистических ракет называются «суборбитальными космическими полётами».

            Отредактировано: Tcheluskin~03:16 09.04.17
            #900780
          • Сергей Сибирь Сергей Сибирь
            09.04.1704:32:22

            «.Погуглите на какой высоте летают ИСЗ и с какой скоростью."

            Скорость какой, относительно чего?

            Какая скорость у геостационарного спутника?

            Лично я, сидя вечером на заваленке, вижу что у него скорость нулевая    

            #900785
            • Нет аватара scifi2015
              09.04.1712:56:28

              Лежа на завалинке видите геостационарный спутник? У вас телескоп вместо глаз?    

              Относительно, конечно же. земного наблюдателя    

              От 7,9 до нуля на 36 тыс км высоты

              #900856
              • Нет аватара хочу_техники
                09.04.1718:02:39

                Не до нуля, а до той скорости, при которой угловая скорость вращения Земли и угловая скорость вращения спутника вокруг Земли совпадают, тогда относительно наблюдателя на поверхности Земли спутник будет находиться на месте. Линейная скорость тогда будет:

                V = 2 * 3.14 * 42164 / (24 * 3600) = 3.06 м/с

                42164 км — это расстояние от центра Земли до геостационарной орбиты. (24 * 3600) количество секунд в сутках.

                #900927
      • Нет аватара astro911
        09.04.1715:05:22

        Как минимум

        — перепрограммирование комплекса (с возможной заменой электроники)для работы с новыми ракетами

        — калибровка и поверка установленного оборудования

        — тестовые стрельбы каждого комплекса.

        #900888
  • Иван Иванов 2 Иван Иванов 2
    08.04.1717:39:31

    Круто, однозначно!

    #900649
  • EyeSauronn . EyeSauronn .
    08.04.1718:53:25

    замечательно, …в случае чего снести все спутники GPS

    #900666
    • Расул Халилов Расул Халилов
      08.04.1719:59:52

      GPS не в ближнем космосе)

      #900683
    • Нет аватара Yarhann
      08.04.1721:23:06

      это для выпила спутников разведки (фото и видео) и возможно связи.

      #900697
      • Нет аватара scifi2015
        08.04.1721:53:07

        Смотрите на мир проще. Это для выпила МБР летящих с выключенными движками за пределами земной атмосферы.

        Про спутники связи вы вообще сморозили глупость

        Отредактировано: scifi2015~21:53 08.04.17
        #900708
        • Zveruga Zveruga
          08.04.1722:06:30

          Иридиумы не на геостационаре летают.

          #900715
          • Нет аватара scifi2015
            08.04.1722:12:49

            На высоте 800км.

            Скорость и дальность явно не для зенитной ракеты. Плюс Иридиум — это не военная связь

            #900719
            • Zveruga Zveruga
              09.04.1717:27:39

              Дак преимущество современных зенитных ракет как раз в том, что они способны выходить в ближайший космос. Потому и ВКС, а не ПВО.

              #900919
        • Нет аватара Yarhann
          08.04.1722:41:54

          ну про выпил ракет с выключенными движками вы это так же отлично сморозили )))

          А задача уничтожения группировки разведывательных спутников противника есть первоочередная задача. И наши будут сбиты и вражеские необходимо сбить без этих спутников большая часть ВТО будет малоэффективным или сложным в использовании.

          #900728
          • Нет аватара scifi2015
            08.04.1722:46:44

            Движки МБР работают только на этапе разгона и один-два раза кратковременно запускаются для изм. траектории. В остальное время они пассивные аналоги ИСЗ.

            Учите матчасть, прежде, чем что-то писать.

            P. S. Спутники можно сбивать и будут сбивать, но только не легкими аналогами зенитных ракет.Это будут или тяжеленные противоракеты или оружие. основанное на другом принципе

            #900730
  • Нет аватара admin
    08.04.1721:04:42

    Ошибка в заголовке. Написано «ЗРС-400», а надо -> ЗРС С-400

    #900692
  • Нет аватара admin
    08.04.1721:17:57

    Надо развивать это направление очень мощно, чтобы быть в этом лучшими в мире всегда. Кто первым уничтожит спутники противника, того и победа в современной войне. И надо ещё понимать что никто не будет соблюдать никакие правила и договорённости. И нужно быть к этому готовыми.

    #900695
    • Нет аватара scifi2015
      08.04.1721:58:12

      Вы бы хоть ради приличия погуглили на какой высоте летают основные развед. аппараты и чем их можно достать.

      Что бы вы долго не искали — сбить их можно конкретно только спутником, запущенным на орбиту и наклонение аппарата, который нужно сбить. Тоесть нужна ракета, на порядок тяжелее зенитной и плюс собственный движок для нескольких коррекций орбиты

      Отредактировано: scifi2015~22:03 08.04.17
      #900711
      • Zveruga Zveruga
        08.04.1722:07:40

        Нам же не нужно, чтобы ракета стала искусственным спутником земли.

        #900716
        • Нет аватара scifi2015
          08.04.1722:14:54

          Снова немного не так пишите.

          Чтобы сбить спутник. его сначала нужно «догнать» и подняться точно на его высоту и наклонение орбиты. Ракета будет весить больше 100 тонн

          Отредактировано: scifi2015~12:59 09.04.17
          #900720
          • Андрей Евсеенко Андрей Евсеенко
            08.04.1723:20:40

            Если вы собрались сбивать спутник с низкой круговой орбиты, то догонять его ( набирать первую космическую) не надо. Достаточно запустить ракету по высокой баллистической траектории в заранее вычисленную точку орбиты спутника. Правда, таким способом можно сбить спутники только в близких к району старта ракеты точках орбиты.

            А вот если вы собрались сбивать спутники, шпионящие за вами с высокоэллиптической орбиты — тогда действительно понадобится ракета «больше 100 тонн» — нужна большая энергетика, недоступная даже большим зенитным ракетам.

            А уж если собрались сбивать геостационар… Тогда нужен «Протон»   

            #900737
            • Нет аватара scifi2015
              09.04.1702:05:19

              Нет. Макс. скорость перехвата 40Н6Е только 4,8 км/сек. Спутник летит быстрее и ракета просто не сможет за ним уследить на практически встречном курсе

              Отредактировано: scifi2015~02:06 09.04.17
              #900775
              • Андрей Евсеенко Андрей Евсеенко
                09.04.1709:14:24

                Вы хорошо разбираетесь в баллистике? Я, например, в своё время по ней научные статьи писал…

                Итак: спутник летит с первой космической по низкой круговой орбите. Все точки этой орбиты известны от слова «совсем». Меняются параметры только при маневрировании спутника, а на это надо тратить драгоценное топливо. Так что где он будет в момент Х мы знаем.

                Имеется ракета, способная развить скорость порядка 2,5 — 3 км/сек. Этого достаточно, чтобы по баллистической траектории подняться на высоту орбиты спутника. Остаётся только направить её в нужную точку в момент Х. Задача непростая, но вполне выполнимая.

                Да, и спутник не самолёт. Его не надо догонять.

                #900809
                • Нет аватара scifi2015
                  09.04.1711:39:04

                  Нет, точно не знаем положение спутника. На низких орбитах присутствуют остатки атмосферы. плотность которой разная в разных случаях. Вычислить плюс-минус 10 метров, где будет спутник на следующем витке точно невозможно.

                  Также невозможно с точностью до сотни метров вывести ракету с Земли на встречную траекторию в заданное до тысячных долей секунды время. Погуглите с какой точностью выводятся грузовые корабли для МКС — в лучшем случае потом нужно 6 часов и две коррекции для сближения.

                  Причина — неоднородность атмосферы, неидеальные параметры движков и топлива и т. д. и т. п.

                  Я не знаю. что вы писали по баллистике. но все перехваты (все!!!) осуществляются только по пологой опережающей траектории, когда ракета запускается, чтобы быть чуть впереди спутника на момент её вывода на траекторию спутника. Такой себе суборбитальный полет. Тогда значительно увеличивается шанс попадания и есть время (минуты или десятки минут) для необходимых коррекций. Скажем так. спутник сам догоняет ракету и ракета взрывается при его приближении и на конкретном витке можно точно просчитать его положение и скорректировать перехватчик. Но и здесь нужны очень сложные вычисления и результат никто не гарантирует.

                  Только в этом случае мы укладываемся в макс параметры захвата цели ракетой — 4,8км/с. Ибо скорость спутника 7,9 минус скорсть ракеты примерно 3 — получается где-то на грани теоретического максимума. Это если речь идет об уже созданной ракете 40Н6Е. а не какой-то разрабатываемой. о которой пока нет точных данных

                  Отредактировано: scifi2015~12:50 09.04.17
                  #900831
                  • Андрей Евсеенко Андрей Евсеенко
                    09.04.1714:57:51

                    Хорошо, попробую объяснить ещё раз: как я вижу, с тем, что 2,5-3 км/сек. достаточно, чтобы БЧ оказалась на высоте орбиты низкоорбитальных аппаратов вы не спорите. Это уже неплохо. Тогда дальше: достигнув заданной высоты, производим подрыв БЧ. Облако осколков будет довольно большое, чтобы компенсировать промахи до нескольких сотен метров. Да, его плотность будет низкая, НО его относительная скорость для ДОГОНЯЮЩЕГО это облако по орбите спутника будет чуть меньше, чем первая космическая. Спутник будет гарантированно уничтожен даже ОДНИМ фрагментом оболочки. Ведь это — практически не защищённый от такого воздействия объект.

                    Зачем при этой схеме выходить на орбиту атакуемого аппарата???

                    Да, орбиту спутника можно и нужно уточнить средствами контроля непосредственно перед пуском ракеты ( из-за высоты его полёта и предсказуемости параметров орбиты его будет видно издалека). При скорости ракеты 2,5-3 км/сек. она достигнет точки встречи минуты за полторы -две. Как за это время спутник, который не знает, что его атакуют ( ибо обнаружить запуск ракеты в его сторону тоже не просто) сможет изменить свою орбиту???

                    И ещё: облако осколков уже давно научились направлять в нужную для атаки сторону. И ракету направлять тоже.

                    #900885
                    • Нет аватара scifi2015
                      09.04.1715:27:08

                      Ответ прост. Погрешность выведения современных аппаратов колеблется в пределах секунд. За одну секунду спутник уйдет на 8 км при условии встречных курсов. При условии разного наклона разброс будет еще больше. Разбросом же осколков даже на дальности один км уже можно пренебречь.Кроме того, я очень сомневаюсь, что при подрыве хоть один из осколков сможет набрать ускорение в несколько км/сек, достаточных для догона спутника.

                      Кроме того, учитывая, что сотни осколков полетят по своим траекториям — есть шанс. что в конце концов они зацепят и один из своих спутников.

                      Облако никогда не будет догоняющим ибо по вашей методике ракета летит по суборбитальной траектории и ее вектор будет направлен вверх, тоесть это облако осколков по инерции полетит еще выше по траектории предполагаемого движения ракеты до подрыва, частично в стороны и еще выше насколько хватит кинетики и потом где-то по суборбитальной траектории упадет на Землю.

                      То же происходит и с обычным зенитным снарядом при подрыве — осколки движутся в разные стороны и одновременно все вместе вверх, так как на момент подрыва снаряда у него еще оставалась положительная скорость относительно Земли. дальше трение атмосферы и тяготение Земли замедляет скорость и т. д.

                      Гораздо проще технически осуществить подрыв именно когда спутник «догоняет» ракету — скорости поменьше, намного больше времени на реакцию и можно скорректировать траекторию ракеты

                      Отредактировано: scifi2015~15:37 09.04.17
                      #900893
                      • Андрей Евсеенко Андрей Евсеенко
                        09.04.1716:09:21

                        Продолжаем обсуждать «сфероконя».

                        Ближе к вершине баллистической орбиты вектор скорости, конечно, ещё имеет составляющую, направленную от Земли. Но она будет мала и в данном случае несущественна. Облако осколков мы направляем навстречу спутнику, производя подрыв БЧ несколько ниже его круговой орбиты. Т.О. спутник неминуемо пересечёт это облако, когда догонит его со своей орбитальной скоростью. И наш вектор скорости, доставшийся облаку от ракеты, никак не помешает осколкам пробить оболочку аппарата. Догонять осколкам спутник не надо, он сам их догонит. Кстати, скорость детонации ВВ — вполне себе космическая, так что ПД в вакууме летят тоже с космическими скоростями…

                        Относительно наклона орбиты спутника: так и мы ракету будем запускать только из района, в котором возможно такое рандеву и направлять её будем по углу местности тоже вполне соответственно.

                        Да, насчёт повреждения прочих спутников: при моём варианте атаки осколки летят по баллистической траектории и, как вы правильно заметили, вскоре сходят с орбиты. Если мы и попадём в кого-то попутно, то такова судьба…

                        А в вашем варианте, осколки ( по крайней мере та их часть, которая не имеет при взрыве ускорения, вектор которого направлен против скорости полёта ракеты) продолжат летать по орбите, сбивая всё подряд (см. псевдонаучный фильм «Гравитация»).

                        #900904
                        • Нет аватара scifi2015
                          09.04.1717:47:22

                          Нет, сфероконически, она не будет мала ибо мы практически «стреляем» в упор по спутнику — ограничение на дальность пуляния ракеты — 400 км, спутник на высоте от 250 км. Рандеву с учетом параболы будет происходить практически под прямым углом.

                          Да и нереально в назначенные сотые доли секунды (за 0,01сек спутник пролетит 80 метров) вывести так точно по времени ракету.

                          Только вариант с догоном ракеты спутником под острым углом и с возможностью коррекции.

                          Ну и самое главное — система наведения (взрывания) не способна за нужный отрезок времени среагировать на объект, движущийся относительно её быстрее 4.8 км/сек

                          Отредактировано: scifi2015~18:02 09.04.17
                          #900926
                          • Андрей Евсеенко Андрей Евсеенко
                            09.04.1721:49:03

                            Да чем вам мешает парабола выйти на высоту орбиты полого, а не под прямым углом??? Это что за закон физики о котором мне не известно?   

                            Насчёт «нереально в назначенные сотые доли секунды» — опять мимо: спутник летит относительно Земли к заранее известной точке. Задача сводится к тому, чтобы повесить вдоль этой линии облако осколков, что, если выходить на высоту орбиты как на вершину параболы — очень просто. Вектор скорости осколков ляжет как раз на эту линию. А с учётом подрыва немного ниже орбиты спутника, мы компенсируем У-ю составляющую вектора скорости ракеты. Т. е.: нам не надо взрывать заряд с высочайшей точностью по времени. Т.к. осколки в течении нескольких секунд продолжат полёт в нужном для нас и опасном для спутника направлении.

                            З.Ы. Заканчиваю эту дискуссию. Останемся при своих знаниях и убеждениях   

                            #900991
                • Нет аватара Yarhann
                  09.04.1711:41:14

                  товаришь просто не в курсе что космические перехватчики скорее всего будут работать как и матрасские не с помощью бортовой ГСН, а посредством радиокомандного наведения и в вычисленной точке встречи двух тел будет произведен подрыв БЧ или просто физический контакт .

                  ТО есть никаких погонь .ДА и как бы ЗР и сами системы уж давно работают и на встречных курсах перехвата и в догон. Как по мне тут главная проблема это точно отправить ракету в нужное место в нужное время — вот это как раз и интересно как это умудряются матрасники решать и как сделают наши.

                  #900832
                  • Нет аватара scifi2015
                    09.04.1712:32:20

                    Точно также матрасники и наши. На низкую орбиту ракета выводится перед спутником и производится несколько коррекций траетории и спутник догоняет ракету. Там сейчас проблема только одна — даже на такой траектории захват цели идет на пределе возможностей (макс. 4,8 км/час).

                    И еще нужно учитывать наклонение орбиты спутника. Если он летит по нулевой экват. орбите. а ракета запускается. скажем. с Плесецка, то никакого перехвата не будет в принципе. ибо они будут лететь практически встречным курсом и система наведения не сможет отследить его из-за большой скорости. Я уже молчу про расстояние до объекта. Тоесть по такому спутнику нужно пулять только с экваториальных вод и т. д.

                    Отредактировано: scifi2015~12:33 09.04.17
                    #900846
                    • Нет аватара Yarhann
                      09.04.1712:37:30

                      че за бредни какой нахрен плесецк — спутник будут перехватывать в зоне его работы, а не там где плесецк находится хары уже тут всем свой бред втюхивать.

                      #900849
                      • Нет аватара scifi2015
                        09.04.1712:44:01

                           

                        Зона работы спутника — весь земной шар, но при конкретном наклонении орбиты. При нулевой орбите он от экватора не отдаляется ни на метр. При полярной он пересекает эватор под прямым только десяток раз в сутки.

                        Противоспутниковую ракету нельзя запускать в любую сторону ибо есть скорость движения Землм. А она, ох, какая немаленькая    

                        Если еще не поняли…    

                        Как легче попасть в машину на расстоянии? Стреляя точно вслед ей или когда она едет под прямым углом к вам и нужно учитывать поправку на время и ветер?

                        Отредактировано: scifi2015~12:48 09.04.17
                        #900852
          • Андрей Бодров
            08.04.1723:44:02

            Тогда новости про сбивание спутника USA-193 ракетой RIM-161 с массой 1,5 тонн — это выдумки? Судя по бравирующим представителям их минобороны новая модификация SM3 сбивает спутники на высоте до 250 км. А китайские противоспутниковые испытания с модифицированной DF-21 (15 тонн)? Китайский спутник был сбит на высоте 865 км. Не вижу никаких проблем, чтобы 40Н6Е (с массой ориентировочно 2 тонны) смогла эффективно сбивать на заявленной высоте 185 км.

            #900741
            • Андрей Евсеенко Андрей Евсеенко
              08.04.1723:55:59

              Берём школьную физику, а именно — закон сохранения энергии.

              Итак: высота 250км. Для того, чтобы ракета её достигла, нужно ей придать скорость около 2,2 км/сек( в очень первом приближении принимаем, что ракета получает её в виде первоначального импульса и на неё не действует сила сопротивления воздуха; изменение силы притяжения Земли тоже считаем пренебрежимо малым. Поверьте, такая модель довольно точно отражает суть процесса, но обосновывать придётся уже не школьной программой) .

              Такую скорость развить не сложно.

              #900745
              • Нет аватара scifi2015
                09.04.1702:00:30

                Не трудно. но спутник летит на скорости 7,9 км/с. а макс. заявленная скорость перехвата даже у персп. ракет 40Н6Е только 4,8 км/сек. Попасть чисто гипотетически и случайно,конечно же, можно.

                Тоесть попасть нормально можно только в процессе догона по более низкой орбите. а для этого нужна большая ракета или дополнительная ступень (скажем старт с высотного МИГ-31) и 7,9 км/сек

                Отредактировано: scifi2015~02:09 09.04.17
                #900774
                • Сергей Пышненко
                  09.04.1709:14:57

                  спутник можно забить пинком ноги, если вы попадете в определенную точку, орбиты ракеты. Эти орбиты известны и рассчитываются эти точки, туда и стреляют чтобы сбить спутник.

                  #900810
                  • Андрей Евсеенко Андрей Евсеенко
                    09.04.1709:28:30

                    Пинком ноги — вряд ли. А вот из супер пушки — вполне. Вопрос в начальной скорости снаряда и его форме ( чтобы не сильно тормозился в атмосфере и не отклонялся от заданной траектории). Но ракетой всё-же надёжнее.   

                    Отредактировано: Андрей Евсеенко~09:28 09.04.17
                    #900812
                • Андрей Евсеенко Андрей Евсеенко
                  09.04.1709:19:11

                  Ответ на ваши размышления я написал выше. Попасть можно и это — достаточно реальный процесс.

                  З.Ы. Конечно, если мы выведем наш перехватчик на круговую орбиту, то сможем сбить не только нужный спутник, но и ещё несколько других, летящих по близким орбитам: просто стреляя в них с нашего перехватчика космической дробью   

                  #900811
                  • Нет аватара scifi2015
                    09.04.1711:56:02

                    Нельзя. Почитайте чуть выше мой ответ.

                    Да и даже по теории ракета не может захватывать цели на скорости выше 4,8 км/сек. Тоесть только курс догона спутником или ракетой

                    #900835
                    • Нет аватара kerosene
                      09.04.1712:07:23

                      Заруби себе на носу — на вооружении ПВО РФ нет и никогда не было зенитных ракет с индексом «Е». «Е» — это Export.

                      #900839
                      • Нет аватара scifi2015
                        09.04.1712:36:23

                        Я могу рубить что угодно, но макс заявленная скорость перехвата у перспективных ракет — 4,8 км/сек.

                        Если у вас есть другие данные — в студию и без хамства.

                        Да и не идет в статье речь о сбитии спутников. а лишь объектов в ближнем космосе. На мой взгляд ими являются блоки МБР на пассивном косм. участве суборбитального полета

                        Отредактировано: scifi2015~12:40 09.04.17
                        #900847
                        • Zveruga Zveruga
                          09.04.1717:38:58

                          макс заявленная скорость перехвата у перспективных ракет — 4,8 км/сек.

                          По аэробаллистической цели.

                          40Н6 предназначена для поражения самолетов и баллистических целей с максимальной скоростью более 4800 м/с.

                          #900925
                          • Нет аватара scifi2015
                            09.04.1718:03:55

                            Более 4800 это сколько? 4850?

                            Для спутника нужно от 7900.

                            #900928
                            • Zveruga Zveruga
                              09.04.1718:10:22

                              Максимальная скорость поражения целей зависит от скорости цели и её способности маневрировать. Спутники не умеют маневрировать и это позволяет их сбивать ракетами с меньшей скоростью.

                              Отредактировано: Zveruga~18:10 09.04.17
                              #900930
                    • Zveruga Zveruga
                      09.04.1717:36:31

                      С чего вы взяли, что ракета не может захватить быстролетящую цель?    

                      Что ей в этом помешает?

                      #900923
                      • Нет аватара scifi2015
                        09.04.1718:18:23

                        Ограничения электроники. механики и реакции двигателей

                        #900935
                        • Zveruga Zveruga
                          09.04.1718:23:33

                          100 МГц более чем достаточно для управления полётом на космической скорости. Ракеты так долго развиваются не из-за электроники, а из-за энергетики.

                          #900937
                • Zveruga Zveruga
                  09.04.1717:35:20

                  Встаньте на встречную полосу. Ваша скорость будет нулевой. Скорость надвигающегося на вас авто будет, допустим 60 км/ч. И вы сомневаетесь в том, что авто вас собьёт? Считаете, что чтобы встретиться с авто необходимо бежать за ним вдогонку?

                  #900922
                  • Нет аватара scifi2015
                    09.04.1718:09:11

                    Некорректное сравнение.

                    Корректнее будет вот так.

                    Я стою в пустыне и знаю, что по ней должен пролететь реактивный болид на скорости 7,9 км/с.

                    Мне нужно как-то попасть под его колеса. Но пустыня сравнительно большая и при такой скорости движения я не то что не успею подбежать к нему, но даже не увижу его и тем более не успею прыгнуть под его колеса

                    Отредактировано: scifi2015~18:19 09.04.17
                    #900929
                    • Zveruga Zveruga
                      09.04.1718:15:23

                      С чего вы взяли, что вы не увидите болид в пустыне? Вы увидите его задолго до встречи и заранее рассчитаете его траекторию, чтобы перейти в нужное место и встретиться. Ведь болид не умеет маневрировать.

                      #900933
          • Zveruga Zveruga
            09.04.1717:29:38

            Не обязательно догонять, можно и на встречном пути встречать. Вдогон конечно больше шансов, так как время реагирования больше, но и вариант встречного пути отвергать не стоит.

            Также можно атаковать и перпендикулярно траектории полёта.

            #900921
            • Нет аватара scifi2015
              09.04.1718:16:00

              В ваших фантазиях все можно    

              Ограничение на скорость — 4,8. А на встречных курсах будет более 10. Дальше электроника и механика просто не успевает реагировать.

              Невозможно с точностью до тысячной доли секунды вывести по параболе ракету в точку встречи. Также невозможно без коррекций и дополнительных измерений сходу вывести ракету на расстояние плюс минус сто метров.

              Современные ракеты выводятся с погрешностями в секунды и километровыми разбросами. Не хочу повторятся. но нет двух одинаковых движков, полностью идентичной однородной атмосферы и т. д.

              #900934
              • Zveruga Zveruga
                09.04.1718:21:48

                Электроника и механика позволяет баллистическим головкам лететь на скорости 24 М, маневрировать и выходить в цель. Сами подумайте, микросхема работающая на частоте 100 МГц способна выполнять 100 миллионов операций в секунду. Т. е. за одну секунду можно отдать приказ на манёвр 100 миллионов раз. Этого более чем достаточно.

                #900936
                • Нет аватара scifi2015
                  09.04.1721:10:01

                  Микросхема может — механика не сможет плюс инерциональность химических двигателей. И при чем тут пассивный полет блока МБР и принятие решения за тысячную долю секунды

                  #900981
  • Alex Vit
    09.04.1711:56:42

    Извините, но в существование суперракет не верю. Особенно после того как все эти С-300 и С-400 не смогли сбить ни одного томагавка в Сирии. Зато хвалились-то как «полностью закрыли небо и т.д». Сели в лужу как обычно. Одна пропаганда сплошная.

    #900836
    • Нет аватара kerosene
      09.04.1712:09:31

      Дальность пуска ЗУР 40Н6 — 460 км при высоте 185 км. А веришь или нет, никого не интересует.

      #900840
      • Нет аватара scifi2015
        09.04.1712:58:33

        Вы действительно уверены. что есть спутники. летающие на таких низких орбитах?

        #900857
      • Alex Vit
        09.04.1713:02:41

        Болтать можно всё что угодно, но в реальных боевых условиях ничего сделать не смогли. И сразу возникает нехороший вопрос: почему замечательные российские комплексы ПВО не прикрыли «союзника» Москвы? Почему они не сработали против крылатых ракет Трампа? Ведь не секрет, почему некоторые страны покупают поделки российского ВПК — мол, дешевле плюс гарантия против США и их оружия. А тут что получается? И вдруг это оружие вообще бесполезно против США и их «клевретов»? Нехорошо получается. Обман потребителей.    

        #900859
        • Nikituchka Nikituchka
          09.04.1714:19:08

          Получился славный обсёр штатов. Это самая страшная анти-реклама американского оружия и американской мощи в истории! Хотя судя по дурковатости тамошнего руководства, они способны побить собственный рекорд. Ибо авиабаза начала действовать через считанные часы после атаки. Эти часы потребовались на разминирования того БК, которое находилось рядом с повреждёнными ангарами и не взорвалось. Система управления полётами авиабазы была повреждена, но не выведена из строя. Все сирийские Сушки и Миги уцелели. ПВО вокруг базы уцелело, и я думаю уже усиленно. Теперь внимание вопрос. На кой пулять 59 КР по 340 кг боевой части у каждой, ради того чтобы уничтожить столовую, две цистерны для керосина, часть техники обслуживающей авиабазу? Вам не кажется что этого маловато для такого залпа? Весь мир видит абсолютную надуманность, того что на этой авиабазе было хим.оружие. Весь мир видит глупость американкого президента написавшего, что взлётную полосу не трогали, потому что её мол можно быстро восстановить (ну-ну, ну-ну). Мир видит не способность американских КР преодолевать эшелонированное ПВО России, которого над Шайратом не было. Весь мир видит способность России защищать своих союзников в самый критический момент и поддерживать их далее. Весь мир видит, что у России появились дополнительные поводы для усиления присутствия в Сирии, как-то — усиление сирийского и собственного ПВО, усиление авиагруппы на Хмеймиме. Весь мир видит жёсткую дипломатическую реакцию нашей страны, которая не расходится с делами. По НСА «Новая Сирийская Армия» наши уже отработали позавчера, пендосы это проглотили. А это прямые их выкормоши.

          Немного предистории

          после того, как пиндостанцы обделались, потратив 0,5 млрд баксов на подготовку боевиков, которые вернувщись в Сирию с оружием и снаряжением стадами шли в Аль-Каиду (Джебжат аль-Нусру, ИГИЛ), пиндостанцы решили деражать этих ослотрахов «у ноги».

          Таким образом, из племен, обитавших в районе сирийско-иордансколй границы и обитателей лагерей беженцев была создана т.н. «Новая сирийская армия», которая болталась на сирийской территории где-то в районе КПП Танаф (сирийско-иорданскя граница).

          Вообще, это «детище Пиндостана» обладает какой-то нехорошей кармой (как и все, что делает Пиндостан на Ближнем Востоке).

          Вначале наши наши случайно (чесслово!) расхерачили это стадо авиацией, после чего пиндосы месяц отлавливали по барханм разбежавшеся стадо

          Какие тут ещё могут быть вопросы. Посмотрим что Лавров скажет Тиллерсону. Если тот вообще ещё приедит.

          #900874
          • A_SEVER A_SEVER
            09.04.1714:28:53

            Все сирийские Сушки и Миги уцелели.

            Отредактировано: A_SEVER~14:35 09.04.17
            #900875
            • Nikituchka Nikituchka
              09.04.1714:42:34

              Я видел эти фото Север. А ты как понял что это были исправные машины, готовые к немедленному вылету? Возможно это были сломанные машины, списанные машины доноры. Уничтожено несколько единиц, 6 по-моему. Что это были за машины — чёрт его знает. 80-90% состава авиабазы уцелело.

              #900879
              • A_SEVER A_SEVER
                09.04.1715:00:19

                Уничтожено несколько единиц, 6 по-моему.
                Ну вот, а ты говоришь все сирийские Сушки и Миги уцелели.

                Ещё такой вопрос — вот ты пишешь:

                Мир видит не способность американских КР преодолевать эшелонированное ПВО России, которого над Шайратом не было.

                Как атака сирийского аэродрома, не имеющего прикрытия наших комплексов ПВО, доказывает возможности этих комплексов?

                Вот если бы С-300/400 и Панцири были размещены в районе Шайрата, и во время атаки все американские крылатые ракеты были бы сбиты — тогда можно было бы говорить о неспособности Томагавков преодолеть эшелонированную систему ПВО.

                Пока на практике это не проверялось.

                #900887
                • Nikituchka Nikituchka
                  09.04.1715:33:33

                  Ну вот, а ты говоришь все сирийские Сушки и Миги уцелели.

                  Боеспособные — уцелели. А те что сгорели, были очень даже может быть сломанными. Мы же с тобой этого не знаем. Поэтому каждый останется при своих.

                  Как атака сирийского аэродрома, не имеющего прикрытия наших комплексов ПВО, доказывает возможности этих комплексов?

                  Север ты меня удивляешь. Запустили 59, долетело 23. 36 куда пропали? На них было воздействие. Даже на те что были уже у Шайрата было воздействие, боролись наши и сирийские пво-шники с атакой до последнего. Герои! Какое было воздействие на 36 КР янков? Судя по всему основной удар приняли на себя сирийские «Панцири», которые с коэффициентом 0,7 запускали по две ракеты на одну КР. Отстрелявшись уехали в другое место. С Хмеймима и Тартуса тоже работали. Но опасаясь повторного удара уже на наши базы — использовали не весь боекомплект. Это позволило 23 КР долететь до цели, только нескольким её поразить и единицам поразить с этой самой «высокоточностью». Так же судя по видео от Поддубного на КР воздействовали не только ПВО, но и РЭБ, т.к. две ракеты грохнулись в 20-40 метрах от ангара, КР пытались запутать до последнего. А теперь посуди. Наши вовремя засекли пуск, вычислители куда скорей всего будет нанесён удар, заблаговременно эвакуировали те объекты, которые попадали в список потенциально атакуемых. Наши пво-шники ждали цели, отразили и ушли, возможно рассчитывая что РЭБ добьёт оставшихся. Т. е. мы малым числом группировки, несколько «Панцирей», несколько станций РЭБ, полк С-300В4, полк С-400 — смогли отразить массированный удар КР. А что же будет с этим ударом если он полетит в сторону России? Где насыщенность этими комплексами высока и продолжает расти. Поэтому я доволен действиями нашей ПВО. Уверен в её способности отразить любое нападение. И уж тем более уверен что через 5-7 лет мы плотно обрастём не пробиваемым панцирем ПВО.

                  Отредактировано: Nikituchka~15:35 09.04.17
                  #900894
                  • A_SEVER A_SEVER
                    09.04.1716:07:19

                    А те что сгорели, были очень даже может быть сломанными.
                    Допустим, все уничтоженные самолёты на момент атаки были неисправны и не могли покинуть авиабазу. Что это меняет? Если неисправный самолёт теоретически можно отремонтировать, то уничтоженный самолёт в любом случае отремонтировать уже нельзя.

                    Ещё стоит заметить, что не все самолёты, находившиеся на авиабазе в момент атаки, были уничтожены.

                    Запустили 59, долетело 23.
                    Я не считал ни запускаемые ракеты, ни воронки на авиабазе. А представители МО (и нашего, и американского) могут говорить что угодно.
                    вычислители куда скорей всего будет нанесён удар
                    А зачем его было вычислять, если США предупредили Россию о нанесении удара чтобы не было случайных жертв среди наших военных?
                    Наши пво-шники ждали цели, отразили и ушли
                    Есть какие-либо доказательства этого факта кроме математической разницы между официально озвученными 59 и 23 ракетами?

                    #900902
                    • Нет аватара rs
                      09.04.1717:02:01

                      Как атака сирийского аэродрома, не имеющего прикрытия наших комплексов ПВО

                      МО не подтверждало, что наши ПВО и РЭБ не прикрывали Шайрат.

                      А зачем его было вычислять, если США предупредили Россию о нанесении удара чтобы не было случайных жертв среди наших военных?

                      А вот этого уже не подтверждали американы.

                      И то и другое домыслы.

                      Факт в том, что два эсминца УРО отстрелялись всухую томагавками по одной авиабазе. Через сутки эта авиабаза начала фунциклировать в прежнем объеме.

                      Арсенала КР США хватит на то чтобы вывести из строя 50, прописью «пятьдесят" аэродромов, сроком на сутки Гора родила мышь. Апологеты обезоруживающего удара 100500 томагавками по позициям РВСН жрут шляпы.

                      #900914
                      • A_SEVER A_SEVER
                        09.04.1717:19:35

                        А вот этого уже не подтверждали американы.
                        Ошибаетесь:
                        США предупредили российских военных о нанесении удара по авиабазе в Сирии. С соответствующим заявлением выступил в четверг официальный представитель Пентагона капитан ВМС Джефф Дэвис.

                        «Российские военные были предупреждены перед нанесением удара посредством установленных каналов по предотвращению конфликтов», — говорится в заявлении. «Американские военные стратеги приняли все меры предосторожности, чтобы минимизировать риск для российских или сирийских военнослужащих, находящихся на территории аэродрома», — утверждает Дэвис.

                        ТАСС

                        #900916
                        • Нет аватара rs
                          09.04.1718:42:27

                          Поциэнт путается в показаниях. Белый дом говорит, что не предупреждал, Пентагон предупреждал.

                          #900942
                          • A_SEVER A_SEVER
                            09.04.1718:53:42

                            Белый дом говорит, что не предупреждал

                            И это вполне понятно — как он может одновременно говорить о нанесении сокрушительного удара возмездия и о предупреждении тех, кому этот удар был предназначен? Противоречие получается!    

                            #900948
                            • Ирина Немирова Ирина Немирова
                              09.04.1722:31:27

                              Никакого противоречия… Вспомните «Обыкновенное чудо»,когда король собирается «…кутить,со всякими безобидными шалостями…»."…Уберите хлеб из овина,я подожгу овин!"(с))))   

                              #901003
                    • Nikituchka Nikituchka
                      09.04.1718:37:30

                      Ещё стоит заметить, что не все самолёты, находившиеся на авиабазе в момент атаки, были уничтожены.

                      Я же говорю 80-90% парка выжили.

                      А зачем его было вычислять, если США предупредили Россию о нанесении удара чтобы не было случайных жертв среди наших военных?

                      Госсекретарь янков опровергает предупреждение, наше МО заявляло о грубом нарушении меморандума о безопасных полётах. Наши СМИ с утра 7 числа заявляли о том, что предупреждения не было. Сам неоднократно слышал. Потом появился вброс о предупреждении, когда стало ясно что янки крупно обделались. Авиабазе принесён минимальный ущерб. Нужно было хоть как-то спасать лицо американского оружия. Вот Пентагон и заявлял о предупреждении. Эти факторы говрят о том, что наши не знали о планах янки. Тем более сам понимаешь, что за два часа (речь везде идёт именно о двух часах) можно крыс из подвала эвакуировать, не то что все боеспособные истребители и персонал базы. У военных-то этот момент отлажен. Офицер в интервью у того же Поддубного говорил, что у них было 30 минут. КР запустили рядом с Критом, им оттуда до Шайрата лететь 1000 км примерно. Это час полёта. За это время наши вычислили предполагаемое место удара, и за полчаса до удара объявили на Шайрате тревогу. Мне это представляется так.

                      Есть какие-либо доказательства этого факта кроме математической разницы между официально озвученными 59 и 23 ракетами?

                      По моим представлениям попади все 59 ракет по Шайрату, ущерб там был бы значительным. При условии, что им не кто не мешал. Не мне тебе напоминать про вес боевой части «Томагавка». Поэтому у амеров пшик и получился. Получился он благодаря пропажи 36 ракет и выносу мозгов у оставшихся 23. Трамп не зря в твитаре начал оправдываться. Цели не достигнуты. Лавров потирает ручки в ожидании Тиллерсона.

                      Отредактировано: Nikituchka~18:39 09.04.17
                      #900939
                      • A_SEVER A_SEVER
                        09.04.1719:06:09

                        Госсекретарь янков опровергает предупреждение
                        Смотри мой комментарий выше.
                        Наши СМИ с утра 7 числа заявляли о том, что предупреждения не было
                        ТАСС 7.04 5:13 Пентагон утверждает, что США предупредили российских военных

                        Просто выпустив несколько десятков ракет в сторону Сирии без предупреждения, есть вероятность в ответ получить пару ПКР в борт. Поэтому сообщить нам о предстоящем ударе было в интересах самих американцев.

                        #900951
                        • Максим Рожков Максим Рожков
                          09.04.1721:07:41

                          есть вероятность в ответ получить пару ПКР в борт.

                          А у нас на тот момент разве были носители ПКР в том районе?

                          #900980
                          • A_SEVER A_SEVER
                            09.04.1721:15:27

                            А у нас на тот момент разве были носители ПКР в том районе?
                            В Средиземном море может быть наша АПЛ?

                            #900982
                            • Максим Рожков Максим Рожков
                              09.04.1721:23:38

                              Судя по тому, как Григорович заторопился, нашей АПЛ там нет.

                              #900983
                              • A_SEVER A_SEVER
                                09.04.1722:10:36

                                Судя по тому, как Григорович заторопился
                                Не заторопился — он вынужден был прервать боевую службу ради турков и сейчас ушёл обратно.

                                #900997
                        • Nikituchka Nikituchka
                          09.04.1721:31:41

                          Просто выпустив несколько десятков ракет в сторону Сирии без предупреждения, есть вероятность в ответ получить пару ПКР в борт.

                          Возможно. Но стиль атаки был — наглый. Якобы яркая демонстрация непревзойдённой американской мощи. Поэтому могли и не предупредить, пустив ракеты в сторону Ливана. Давая понять что это точно не против наших баз. Доподлинно не известно о том что нас предупреждали. Пентагон это сказал по-моему через несколько часов после удара. Нужно хронометраж новостей посмотреть. Сказал это на мой взгляд только с одной целью — обелить позорный удар по Шайрату.

                          Как бы то ни было, 59 ракет долететь не смогли, не смогли не 58, не 40, не 30. Ибо в таком случаи от авиабазы не осталось бы нечего.

                          Интересно какие будут их дальнейшие действия? А поспред от США в ООН нам их уже пообещала, вкупе с санкциями за поддержку Асада. Попробуют накидать 150-200 КР, и уже по Дамаску? Путин с Рухуани созванивался. Что-то видимо решили по ответке. Возможно массово дальнюю авиацию будут применять.

                          Отредактировано: Nikituchka~21:32 09.04.17
                          #900986
                          • A_SEVER A_SEVER
                            09.04.1722:00:38

                            Якобы яркая демонстрация непревзойдённой американской мощи.

                            Нет, демонстрация решительности нового американского президента и его готовности действовать быстро и непредсказуемо (в отличии от предшественника).

                            Причём эта демонстрация была рассчитана как на американцев (политическую элиту и простых граждан), так и на основных геополитических соперников — Китай и Россию.

                            Не зря удар был нанесён во время визита лидера Китая в США и накануне визита госсекретаря США в Россию.

                            #900994
                            • Nikituchka Nikituchka
                              09.04.1722:28:12

                              Просто зачем врать нашим СМИ с утра 7 апреля о том, что предупреждения не было? Могли просто на эту тему молчать, или заявлять что не известно предупреждали ли нас американцы. Зачем так выражаться нашему МО, мол грубо нарушили? Есть МИД, есть Мария Захарова, которая всё прекрасно выскажет про грубость. Ан нет, заявляет именно МО. Блин надо поискать первые сообщения от Пентагона о якобы предупреждении наших.

                              А с подоплёкой удара я с тобой согласен. Не стал это расписывать в предыдущем сообщении.

                              Отредактировано: Nikituchka~22:29 09.04.17
                              #901002
              • Юрген Юрген
                09.04.1716:49:25

                Какой идиот будет хранить списанные машины в укрытиях? Списанные машины стоят на краю взлетки или в отстойнике. Там стояли машины на обслуживании, которые не могли взлететь.

                #900912
                • A_SEVER A_SEVER
                  09.04.1719:27:29

                  Списанные машины стоят на краю взлетки или в отстойнике.
                  На «дрова» США ракеты и не тратили:

                  #900957
        • Нет аватара astro911
          09.04.1714:54:31

          Мил человек, а почему вылетело 59, а долетело 23? Где 36 ракет?

          #900884
          • A_SEVER A_SEVER
            09.04.1715:07:20

            Мил человек, а почему вылетело 59, а долетело 23?
            О том, что вылетело 59 ракет говорят американцы.

            О том, что долетело только 23, говорим мы.

            По спутниковым снимкам после налёта насчитали 44 попадания.

            На сколько эти цифры соответствуют реальности я не знаю.

            #900889
        • Human RS Human RS
          09.04.1716:12:41

          Раз командование решило не сбивать, значит не сбили. Или вы решили, что раз сирийцы наши «союзники», то мы им прям по гроб жизни должны? Очнитесь, вы не в СССР с его «братушками». Есть только наши интересы, все остальное вторично.

          #900905
    • Нет аватара Yarhann
      09.04.1713:12:33

      вы прежде чем нести бред поинтересовались о договоренности между пендостаном и РФ относительно полетов в небе сирии. неразорвав этот меморандум это былобы нападение на ЛА пендостана неважно то КР или самолет .

      потому защитить тот обьект на который был свершен налет могли исключительно сирийские пво — которых в том месте судя по всему просто небыло — просто потому что в них нет необходимости .

      А вообще вам диванным аналитикам лучше не лезть в большую политику потому что в данном конкретном случае это именно политический акт — ввиду того что по сути никакого серьезного материальнотехнического ущерба эта атака не нанесла .

      Кто и для чего это сделал можно только догадыватся .

      И да сбить томагавки не вопрос и с 300-400 тут нет смысла использовать есть более дешовые средства уничтожения как-то истребительная авиация или ЗР средней дальности. комплекс ПВО-ПРо с300 в данном случае выступал чисто в роли средства контроля воздушного пространства — именно для этого он там впринципе и стоит.

      #900862
    • Нет аватара alexey38
      09.04.1714:12:06

      А Вы просто посчитайте количество пусковых установок С-300 и С-400 в Сирии и сравните их с количеством выпущенных Томогавков.

      Вы хотите, чтобы комплексы выпустили все свои ракеты и оставили базы ВКС и ВМФ без всякой защиты?

      Таким образом, простейшая арифметика показывает, что вне зависимости от того видят ли локаторы С-300 и С-400 конкретные Томогавки, работать они будут только если те будут угрожать базам ВКС и ВМФ.

      А если кто думает, что С-300 и С-400 — это как автомат Калашникова, когда за несколько секунд можно сменить магазин, тот ошибаетсяю

      #900872
      • Нет аватара astro911
        09.04.1714:51:26

        Дивизион С-300 может нести 32 контейнера по 4 малых ракеты дальностью 70 км. Итого, до 128 ракет малой дальности, относительно дешёвых, но способных работать по целям на скоростях до 1 км/с. КР хватит с лихом.

        В данном варианте С-400 работает по наиболее опасным целям — боевым самолётам, летающим радарам, баллистическим ракетам, С-300 осуществляет перехват ракет на средней и малой дальности. Непосредственной обороной объекта занимается Панцирь и средства РЭБ. Истребители и перехватчики прикрытия отсекают КР и самолёты.

        И ты правда думаешь, что РФ должна была сбивать ракеты США, рискуя стать мишенью как участник конфликта? А если бы тупой пиндос решил не разобравшись подавить средства ПВО противника (РФ). А наши в ответ сбили бы пару F-18.

        Закончилось бы после утопления средиземноморского флота США и уничтожения баз РФ в Сирии обменом МБР с ядерными боеголовками. И сидя в затапливаемом радиоактивной водой подвале своего дома, харкая кровью, ты сто раз бы пожалел о своей позиции, которая в лице таких как ты привела к подобному концу.

        Отредактировано: astro911~15:02 09.04.17
        #900883
        • Нет аватара alexey38
          09.04.1715:50:57

          Так на расстоянии до 70 км от места удара Томагавков вообще не было С-300. Да и кто вообще сказал, что в Сирии ПУ заряжены именно малыми ракетами по 4 шт. в контейнере? Времени на перезарядку ПУ вообще не было, это ведь не учения.

          Вы не рассматривайте теорию. Вы рассматривайте фактическое расположение, когда С-400 и С-300 находятся в разных местах и охраняют разные объекты. Так, что в Сирии между С-300 и С-400 нет эшелонированной системы. Эшелонированность есть между Панцирем и С-400/300.

          Поэтому в Сирии у РФ слишком небольшая группировка ПВО и ВКС, чтобы иметь возможность реагировать на удары Томагавков по всей территории этой самой Сирии.

          Поэтому меньше смотрите на ТТХ и теорию. Вначале посмотрите на обычную арифметику.

          #900898
  • Nikituchka Nikituchka
    09.04.1713:53:12

       

    #900867
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