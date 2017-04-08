ЗРС С-400 начали получать на вооружение ракеты, способные уничтожать цели в ближнем космосе
Зенитно-ракетные системы С-400 начали получать на вооружение ракеты, способные уничтожать цели в ближнем космосе. Об этом сообщил командующий войсками противовоздушной и противоракетной обороны генерал-лейтенант Виктор Гуменный.
«Безусловно, может, и сегодня заканчивается опытно-конструкторская работа, мы в последнее время принимаем новые ракеты, которые позволят нам работать в том числе и в ближнем космосе, на больших дальностях и на больших скоростях», — сказал он, комментируя возможность уничтожения объектов в ближнем космосе с помощью систем С-400.
- Великоросс
- 08.04.201716:10
- 106
08.04.1717:34:53
08.04.1717:38:08
08.04.1717:50:43
08.04.1718:07:49
08.04.1718:36:56
08.04.1722:02:27
08.04.1722:05:04
08.04.1722:10:40
08.04.1723:01:05
08.04.1723:07:30
08.04.1723:14:02
09.04.1702:12:55
09.04.1701:33:31
09.04.1717:26:41
09.04.1718:11:27
09.04.1703:15:15
09.04.1704:32:22
09.04.1712:56:28
09.04.1718:02:39
09.04.1721:51:58
09.04.1715:05:22
08.04.1717:39:31
08.04.1718:53:25
08.04.1719:59:52
08.04.1720:53:27
08.04.1721:23:06
08.04.1721:53:07
08.04.1722:06:30
08.04.1722:12:49
09.04.1717:27:39
08.04.1722:41:54
08.04.1722:46:44
08.04.1721:04:42
08.04.1721:17:57
08.04.1721:58:12
08.04.1722:07:40
08.04.1722:14:54
08.04.1723:20:40
09.04.1702:05:19
09.04.1709:14:24
09.04.1711:39:04
09.04.1714:57:51
09.04.1715:27:08
09.04.1716:09:21
09.04.1717:47:22
09.04.1721:49:03
09.04.1711:41:14
09.04.1712:32:20
09.04.1712:37:30
09.04.1712:44:01
08.04.1723:44:02
08.04.1723:55:59
09.04.1702:00:30
09.04.1709:14:57
09.04.1709:28:30
09.04.1709:19:11
09.04.1711:56:02
09.04.1712:07:23
09.04.1712:36:23
09.04.1717:38:58
09.04.1718:03:55
09.04.1718:10:22
09.04.1717:36:31
09.04.1718:18:23
09.04.1718:23:33
09.04.1717:35:20
09.04.1718:09:11
09.04.1718:15:23
09.04.1717:29:38
09.04.1718:16:00
09.04.1718:21:48
09.04.1721:10:01
09.04.1711:56:42
09.04.1712:09:31
09.04.1712:58:33
09.04.1713:02:41
09.04.1714:19:08
09.04.1714:28:53
09.04.1714:42:34
09.04.1715:00:19 Ну вот, а ты говоришь все сирийские Сушки и Миги уцелели.
09.04.1715:33:33
09.04.1716:07:19 Допустим, все уничтоженные самолёты на момент атаки были неисправны и не могли покинуть авиабазу. Что это меняет? Если неисправный самолёт теоретически можно отремонтировать, то уничтоженный самолёт в любом случае отремонтировать уже нельзя.
09.04.1717:02:01
09.04.1717:19:35 Ошибаетесь:
09.04.1718:42:27
09.04.1718:53:42
09.04.1722:31:27
09.04.1718:37:30
09.04.1719:06:09 Смотри мой комментарий выше. ТАСС 7.04 5:13
09.04.1721:07:41
09.04.1721:15:27 В Средиземном море может быть наша АПЛ?
09.04.1721:23:38
09.04.1722:10:36 Не заторопился — он вынужден был прервать боевую службу ради турков и сейчас ушёл обратно.
09.04.1721:31:41
09.04.1722:00:38
09.04.1722:28:12
09.04.1716:49:25
09.04.1719:27:29 На «дрова» США ракеты и не тратили:
09.04.1714:54:31
09.04.1715:07:20 О том, что вылетело 59 ракет говорят американцы.
09.04.1716:12:41
09.04.1713:12:33
09.04.1714:12:06
09.04.1714:51:26
09.04.1715:50:57
09.04.1713:53:12