ЗРС С-400 начали получать на вооружение ракеты, способные уничтожать цели в ближнем космосе

Зенитно-ракетные системы С-400 начали получать на вооружение ракеты, способные уничтожать цели в ближнем космосе. Об этом сообщил командующий войсками противовоздушной и противоракетной обороны генерал-лейтенант Виктор Гуменный.

«Безусловно, может, и сегодня заканчивается опытно-конструкторская работа, мы в последнее время принимаем новые ракеты, которые позволят нам работать в том числе и в ближнем космосе, на больших дальностях и на больших скоростях», — сказал он, комментируя возможность уничтожения объектов в ближнем космосе с помощью систем С-400.