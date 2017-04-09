Вологодский оптико-механический завод поставил прицельную технику в Казахстан

Предприятие Холдинга «Швабе» осуществило поставку прицельной техники в Республику Казахстан. В марте организация Холдинга отправила казахстанскому заказчику более 150 охотничьих прицелов и свыше 60 кронштейнов для их установки.

Поставку прицельной техники в Казахстан предприятие Холдинга «Швабе» — Вологодский оптико-механический завод (ВОМЗ) осуществило в рамках договора, заключенного в апреле 2016 года. Казахстанскому заказчику была отправлена широкая линейка коллиматорных прицелов и оптических прицелов постоянной кратности, а также кронштейны для их установки.

«Казахстан играет важную роль в экспортной политике нашего предприятия в странах ближнего зарубежья. Вологодский оптико-механический завод является постоянным участником казахстанской выставки KADEX. На данном мероприятии он традиционно демонстрирует широкий ассортимент прицельной техники, в том числе новинки. Продукция ВОМЗ соответствует международным стандартам качества и мы надеемся на дальнейшее расширение нашего присутствия на казахстанском рынке прицельной техники», — рассказал заместитель генерального директора «Швабе» Иван Ожгихин.

С апреля 2016 года ВОМЗ осуществил 4 поставки оптической продукции новому казахстанскому заказчику. В 2017 году это уже вторая партия: в конце февраля завод отправил в Казахстан 150 оптических и коллиматорных прицелов и 65 кронштейнов для их установки.

Следующая поставка прицельной техники ВОМЗ в Республику Казахстан запланирована в мае 2017 года.