Крупнейший в ТОСЭР Южная свинокомплекс АО «Мерси Агро Сахалин» начал воспроизводство скота

Первый приплод появился на свинокомплексе АО «Мерси Агро Сахалин» в Таранае на юге Сахалина. Крупнейшее в островном регионе предприятие, построенное за счет средств области, завершает строительство второй очереди свинокомплекса на 50 тысяч голов. Это один из самых значительных проектов регионального министерства сельского хозяйства, направленный на обеспечение продовольственной безопасности острова.

Компания АО «Мерси Агро Сахалин» реализует крупный инвестиционный проект и стала одним из резидентов территории опережающего развития «Южная». Сегодня успешно функционирует первая очередь свинокомплекса на 12 тысяч голов. На рынок области налажены поставки свежей продукции — около 110 тонн ежемесячно.

По словам главного технолога АО «Мерси Агро Сахалин» Маргариты Михайловской поросята будут поступать в репродуктор на 28 день после рождения. Подобная технология выращивания применяется лишь в Приморье. Поросят будут откармливать в течение 175 дней.

— Принцип технологии позволит при минимуме расхода кормов получать хорошие равномерные для всех привесы. Чтоб попасть к кормушкам, поросенок будет проходить через сортер, где его взвесят, и автоматически откроется дверь в отделы с различным рационом. Для тощих — усиленный, для толстых — умеренный. Поэтому со временем поросятки будут все, как под копирку — упитанные и розовые. В день привес составит 0,7 кг. На выходе свиньи наберут 110 кг. В один репродуктор поместится около тысячи животных, — сообщила Маргарита Михайловская.

Как рассказал пресс-секретарь Корпорации развития Сахалинской области Алексей Баяндин, корпорация закончила финансирование проекта строительства второй очереди свинокомплекса в селе Таранай. Всего Корпорацией было вложено около 2,07 млрд рублей. «Грин Агро» инвестировал 230 млн рублей.

— 5 марта 2016 года на этой площадке была заколочена первая свая, в октябре завезли поголовье, и начались работы по осеменению, сегодня на комплексе 135 поросят. Конечно, это очень мало, мы намерены выпускать порядка тысячи за неделю. Буквально через одну-две недели догоним до этого объема. К октябрю производственная мощность комплекса увеличится в пять раз, мясо будет во всех магазинах, на всех столах, самообеспеченность области по мясу вырастет до 67 процентов, — рассказал руководитель.

Уже введены здания ожидания, хрячника, карантина, осеменения, опороса, сооружения энергетики и водоподготовки, тепловой узел. Практически готовы 10 зданий для откорма. Компания намерена организовать на территории животноводческого комплекса и мясопереработку. Идет проектирование нового производства, которое будет включать не только перерабатывающие линии, но и морозильные установки. Также для обеспечения растущего поголовья кормами в ближайшей перспективе предусмотрено строительство отдельного комбикормового завода. Кроме того, в планах значительно увеличить на свинокомплексе мощности системы водоочистки — с 30 до 170 кубометров в сутки. Это позволит в полном объеме нейтрализовать вредные стоки.

С начала реализации проекта создано 110 рабочих мест. До конца года запланировано его увеличить еще на 49 человек.