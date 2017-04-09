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В Томской области Каргасокский рыбозавод переживает второе рождение

Каргасокский рыбозавод переживает второе рождение. Восстановить пищевое производство в районе взялся малый бизнес. Предприятие небольшое, однако сил даже десяти сотрудников хватает, чтобы поставлять обскую и озерную рыбу в Томск и соседние областные центры — Новосибирск, Барнаул и Кемерово. Проект нового рыбозавода принял участие в областной программе «Бизнес-старт» и получил субсидию на развитие.

На новом рыбоперерабатывающем производстве Иван Зелянко работает всего месяц. Пришёл сюда, увидев вакансию коптильщика. Раньше занимался этим для себя, теперь же решил применить опыт на производстве. Для копчения использует только осиновые дрова, они хорошо дымят и не дают смолу.

Привозят рыбу на переработку чаще рыбацкие артели. Несколько человек на снегоходах едут на озеро и подо льдом тянут невод. В зависимости от водоема и погодных условий, улов получается разный — от 300-400 килограммов до 1-2-х тонн. На заводе рыбу принимают, большую часть замораживают, еще часть перерабатывают.

Александра Никулина работала еще на старом рыбозаводе, когда производство возродилось — сразу пришла устраиваться. Её задача — подготовить филе для вялки — сделать разрезы и правильно просолить. Сейчас на заводе выпускают около 120 наименований продукции. Это и замороженная рыба, и вяленая, холодного и горячего копчения, икра и другие виды. Переработанную рыбу продают по Томской области, замороженную поставляют и в соседние регионы.

Запустил производство в январе прошлого года индивидуальный предприниматель. Конечно, денег не хватало. На помощь пришли областные власти. Проект рыбозавода получил субсидию в 500 тысяч рублей.

За 2016 год на новом заводе переработали более 77 тонн рыбы. В ближайших планах Валерия Седунова — модернизировать склад готовой продукции. Ну, а на перспективу — построить небольшой консервный завод.

http://www.tvtomsk.ru/vesti/economic/24082-v-kargaske-snova-zarabotal-rybozavod.html

Томская область, Каргасокский рыбозавод
  • Aleksandr Timofeyev Aleksandr Timofeyev
    09.04.1707:48:20

    Исправьте заголовок. Сахалинская обл. не при чем.)

    #900797
  • megajob megajob
    09.04.1714:47:26

    За людей — рад. И делом заняты (не спиваются) и зарабатывают и покупателям полезный продукт добывают.     Разве что — коптильщики защиту нужно дыхательную и очки, а то быстро угробится.

    Но вот по потреблению нами такой рыбы — тут обида (на самого себя в том числе) за покупателей. Такой продукт очень вкусный, но крайне недолговечный и его нужно раскупать быстро и крайне обидно заставать в магазинах не распроданную и уже «деревянную» (или стухшую) рыбу. И зачастую это происходит из-за еще не отработанных экономеческих взаимосвязей, ибо что бы такую рыбку быстро раскупили ее нужно продавать там где «ловится» покупатель! А это скорее не магазины или маркеты, а пивбары и тому подобное.

    ДА да, мои «сожаления» это — занудство и в Мире выкидывается до 40% произведенной еды и да заменой «изобилию» и расточительству будет — дефицит, когда хватали ВСЕ что «выбрамывали» на прилавки.

    Ладно — просто порадуем за всех в сюжете         и работников и организатора и покупателей!

    #900881
  • Евгений Беспалов
    09.04.1716:06:20

    надеюсь рыбная промышленость будет и дальше развиватся и мне не притется больше покупать копченую скумбрию по 100 руб. возле метро(петрашка), а буду покупать ее в магазине за эти же деньги.

    p. s. я люблю рыбу, но она обходится дороже чем та же свинина(для семьи из 4 человек) — хотя у России самые большие запасы рыбы.

    Отредактировано: Евгений Беспалов~16:11 09.04.17
    #900901
    • goryachee_leto goryachee_leto
      10.04.1701:36:54

      я люблю рыбу, но она обходится дороже чем та же свинина(для семьи из 4 человек) — хотя у России самые большие запасы рыбы.

      Да, пока цены кусаются на хорошую рыбу.

      #901032
  • Нет аватара felix-edmund
    09.04.1723:00:22

    Замечательно!

    #901008
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