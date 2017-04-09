В Томской области Каргасокский рыбозавод переживает второе рождение

Каргасокский рыбозавод переживает второе рождение. Восстановить пищевое производство в районе взялся малый бизнес. Предприятие небольшое, однако сил даже десяти сотрудников хватает, чтобы поставлять обскую и озерную рыбу в Томск и соседние областные центры — Новосибирск, Барнаул и Кемерово. Проект нового рыбозавода принял участие в областной программе «Бизнес-старт» и получил субсидию на развитие.

На новом рыбоперерабатывающем производстве Иван Зелянко работает всего месяц. Пришёл сюда, увидев вакансию коптильщика. Раньше занимался этим для себя, теперь же решил применить опыт на производстве. Для копчения использует только осиновые дрова, они хорошо дымят и не дают смолу.

Привозят рыбу на переработку чаще рыбацкие артели. Несколько человек на снегоходах едут на озеро и подо льдом тянут невод. В зависимости от водоема и погодных условий, улов получается разный — от 300-400 килограммов до 1-2-х тонн. На заводе рыбу принимают, большую часть замораживают, еще часть перерабатывают.

Александра Никулина работала еще на старом рыбозаводе, когда производство возродилось — сразу пришла устраиваться. Её задача — подготовить филе для вялки — сделать разрезы и правильно просолить. Сейчас на заводе выпускают около 120 наименований продукции. Это и замороженная рыба, и вяленая, холодного и горячего копчения, икра и другие виды. Переработанную рыбу продают по Томской области, замороженную поставляют и в соседние регионы.

Запустил производство в январе прошлого года индивидуальный предприниматель. Конечно, денег не хватало. На помощь пришли областные власти. Проект рыбозавода получил субсидию в 500 тысяч рублей.

За 2016 год на новом заводе переработали более 77 тонн рыбы. В ближайших планах Валерия Седунова — модернизировать склад готовой продукции. Ну, а на перспективу — построить небольшой консервный завод.