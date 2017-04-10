Резидент «Сколково» выводит на рынок интеллектуальное видеонаблюдение

Компания Vocord — один из ведущих разработчиков и производителей интеллектуальных систем видеонаблюдения и аудиорегистрации в стране — создала комплексное решение для торгово-развлекательных центров.

Его особенностью является единая производительная платформа, которая обеспечивает одновременную бесперебойную работу обзорного видеонаблюдения, биометрической идентификации лиц и видеоаналитики.

Таким образом, возможен полный автоматизированный контроль всех помещений и прилегающей территории торгово-развлекательного центра независимо от масштабов. С помощью системы удобно и наблюдение за парковочным пространством, включая автоматизацию пропускного режима и распознавание номеров транспортных средств. Основной частью решения является система дистанционного биометрического распознавания лиц Vocord FaceControl, которая позволяет автоматически выявлять подозрительных и разыскиваемых лиц среди посетителей. Кроме того, осуществляется сбор маркетинговой аналитики по посетителям, ведется учет рабочего времени сотрудников и управление доступом с разграничением по зонам для персонала.