«Тегас» и ККЗ продолжают отгрузки компрессорных станций по крупному международному контракту

Весной этого года компания «ТЕГАС» и Краснодарский Компрессорный Завод (ККЗ входит в состав промышленной группы «ТЕГАС») отправили вторую партию воздушных компрессорных станций в рамках долгосрочного международного контракта заказчику из прикаспийского региона. Две новые станции моделей ТГА-9/101 и ТГА-18/101 выехали с производственной площадки, расположенной в станице Динской Краснодарского края.

Компания-заказчик работает в сферах разведки и добычи нефти и газа, и планирует использовать приобретенные компрессорные станции «ТЕГАС» для проведения технологических операций на скважинах прикаспийского региона.

Воздушная станция ТГА-9/101 выполнена в модификации «на салазках» и готова для оперативной транспортировки к местам проведения работ в труднодоступных местах. Установка забирает атмосферный воздух на входе, компримирует его и подает на выходе под давлением 100 атмосфер, обеспечивая при этом производительность 9 нм3 в минуту. Станция сконструирована на основе компактного воздушного оппозитного двухрядного четырехступенчатого компрессора производства Краснодарского Компрессорного Завода модели 2ВМ2,5-9/101 .

Вторая станция повышенной производительности — модель ТГА-18/101 выполнена в самоходном варианте исполнения и размещена на шасси вездеходного типа — КАМАЗ 63501 (8×8). Это позволяет достичь максимальной проходимости, мобильности и скорости доставки компрессорной станции к местам эксплуатации своим ходом. Установка также использует атмосферный воздух на входе, сжимая и подавая его на выходе под давлением 100 атмосфер. У данной станции производительность вдвое выше по сравнению с моделью ТГА-9/101. Таким образом, на объект подается 18 нм3 воздуха ежеминутно. Модель изготовлена с применением воздушного оппозитного четырехрядного пятиступенчатого компрессора 4ВМ2,5-18/101.