В Белгородском госуниверситете открыли Центр геномной селекции

Центр геномной селекции — совместный проект учёных БелГУ и группы компаний «Агро-Белогорье» представили прибывшим в Белгород директорам Национального Союза свиноводов.

Агрохолдинг и университет объединили свои ресурсы для проведения научных исследований и получения практических результатов в области селекции и генетики. Итогом совместной деятельности должны стать разработки, способствующие укреплению генетической независимости как холдинга, так и всего российского АПК.

Центр геномной селекции будет ориентирован на внедрение в промышленное производство молекулярно-генетических технологий, позволяющих с высокой точностью оценивать племенной потенциал сельскохозяйственных животных и прогнозировать их продуктивность в следующем поколении по основным селекционным признакам. Акцент в работе Центра будет сделан на выведение собственной породы свиней. В перспективе планируется расширить область научной деятельности до растениеводства и других сфер агропромышленной отрасли.По словам заместителя генерального директора — директора по свиноводству ООО «ГК Агро-Белогорье» Анны Белкиной, компания, как и все свиноводы России, остаётся зависимой от иностранной генетики и потому необходимо создать собственную отечественную породу. Запланировано сделать это к 2022 году. Но без генетики невозможно добиться высокого прогресса в селекции животных, и помочь в этом вопросе сельхозпроизводители попросили учёных НИУ «БелГУ».

Как пояснил руководитель Центра, доктор биологических наук, профессор Эдуард Снегин, речь не идёт о создании генномодифицированных организмов. Из того, что уже создано природой, будет отбираться лучшее.

Центр включает более 100 самых современных приборов на общую сумму более 40 млн рублей. В настоящее время Центр соответствует всем требованиям Роспотребнадзора и Министерства сельского хозяйства, подчеркнул Эдуард Анатольевич.

Базой для Научно-исследовательского Центра геномной селекции стала лаборатория популяционной генетики и генотоксикологии университета, которая уже не первый год занимается исследованиями в области молекулярно-генетических технологий, включая сельскохозяйственную сферу. Центру дали новое просторное помещение и дооснастили необходимым современным оборудованием.

В штат Центра вошли высококвалифицированные специалисты в области молекулярно-генетических технологий. По совместительству здесь будут задействованы и сотрудники ООО «ГК «Агро-Белогорье».

Снегин также сообщил, что Центр будет выявлять мутантные изменения в генах на самых ранних стадиях развития животного и производить выбраковку. А современные компьютерные программы позволят подбирать наиболее удачные варианты скрещивания животных для получения высококачественного потомства.

Благодаря оборудованию Центра геномной селекции и знаниям молекулярных основ жизни у сотрудников Центра в полной мере могут быть охвачены птицеводство, рыбоводство и растениеводство. Эти знания могут использоваться и для идентификации полезных микроорганизмов, генетического контроля за насекомыми-вредителями сельского хозяйства и даже генетического мониторинга здоровья среды на территории региона, рассказали в пресс-службе БелГУ.