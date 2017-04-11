Центр «Композиты России» открылся в МГТУ им. Баумана

11 апреля в МГТУ им. Н. Э. Баумана официально открылся крупный комплекс, в котором сосредоточены ресурсы для полного цикла производства изделий из композиционных материалов.

Инжиниринговый центр «Композиты России» — структурное подразделение Университета имени Баумана, которое реализует ряд комплексных проектов с целью модернизации экономики России. В частности, центр специализируется на решении инжиниринговых задач в области авиа-, судо-, и автомобилестроения, медицинской и фармацевтической промышленности и др.

В рамках научно-производственного комплекса получит свое воплощение модель прямого взаимодействия между образованием, наукой и бизнесом. В том числе, он ставит своей задачей решить вопрос импортозамещения в России.

В ходе открытия комплекса был дан старт и новому образовательному проекту: проведён первый «Урок по композитам» для школьников. На прямую связь вышли инновационные центры из 2 регионов страны — это Технополис «Москва» и Инженерный лицей КНИТУ-КАИ в Казани. В этих пилотных регионах также стартовали курсы по композитам для школьников. Планируется, что такие уроки будут в ближайшее время внедрены по всей стране.

На сегодняшний день в центре работают 4 ключевых подразделения. Это аналитическая и химическая лаборатории, лаборатория композиционных материалов с конструкторским бюро, лаборатория систем хранения и обработки данных, центр молодежного инновационного творчества «Инжинириум».

В аналитической и химической лабораториях разрабатывается линейка сорбентов для лечения таких социально значимых заболеваний, как сепсис, аутоиммунные и онкологические заболевания. Лаборатория композиционных материалов с конструкторским бюро, специализируется на разработке технологий композитов, конструкторской документации, инженерных расчетов и оборудования для ведущих отраслей промышленности. Лаборатория систем хранения и обработки данных занимается поиском ИТ-решений корпоративного класса для крупных корпораций (Сбербанк России, ДИТ Москвы, ФНС, Ростелеком и др.).

В экспериментальном виде центр начал работать год назад. В 2016 году инжиниринговый центр заработал более 400 млн. рублей на заказах реального сектора экономики — малых и средних предприятий.