Новости судостроения
ООО Завод Металлоконструкций (г.Приморско-Ахтарск, Краснодарский край) изготовил новый несамоходный земснаряд типа 1900/58.
Земснаряд 1900/58 дизельный, фрезерный. Трюмный, разборной.
Производительность по воднопесчаной смеси 1900м3 в час, производительность по грунту (сухому остатку) 180-220м3 в час. Глубина копания фрезерным рыхлителем до 12 метров.
Привод главного насоса дизельный двигатель Д12 на 535кВт.
Установлена понижающая коробка, есть вариант установить понижающий редуктор.
Основной насос ЗГМ-1900/58 (ГРАТ-2000-63)
Установлены свайные заколы.
Перемещение по водоему при помощи лебедок.
Длина понтонов 18 метров. Высота 1,9м., ширина 1,5м. Толщина метала 6мм., толщина днища 8мм., перегородки 4мм., Понтоны разборные по 12 и 6 метров.
Земснаряд разборный и перевозится автотранспортом (еврофурами 12м) по автодорогам.
ОАО «Аркульский судостроительно-ремонтный завод им.Кирова» (г.Киров) построил несамоходный земснаряд проекта RDB66.29 типа 5000ДФС (строительный № 7001).
Земснаряд разработан ростовским КБ «Стапель»
Назначение земснаряда — разработка песчаных, песчанно-гравийных и гравийных карьеров, в том числе и отработанных карьеров, методом фрезерного и гидрорыхления.
Тип земснаряда — плавучий, несамоходный, дизельный, с фрезерным и гидро-рыхлением, с трехъярусной рубкой на главной палубе для жилых, служебных и общественных помещений, сортировочно-обогатительным комплексом в средней части на главной палубе и машинным отделением в корпусе земснаряда.
Особенностью данного земснаряда является добыча нерудностроительных материалов с больших глубин до 30м, с возможностью проникновения через твердые слои аргиллита и других закаменелых слоев к залежам нерудностроительных материалов методом фрезерного рыхления.
Корпус земснаряда прямобортный, что обеспечивает высокую технологичность и низкую себестоимость в производстве.
На земснаряде установлен грунтовый насос Warman 30/26HD с дизельным приводом 8NVD48A-2U мощностью 775кВт. В качестве источников электроэнергии предусмотрена установка трех дизель-генераторов: двух вспомогательных ДГР-2А-320/500 мощностью 320 кВт и одного стояночного ДГР-2А-100/1500 мощностью 100кВт.
Способ перемещения земснаряда — папильонажный.
Для добычи и обогащения песчанно-гравийной смеси земснаряд оборудован грунтозаборным устройством и сортировочно-обогатительным комплексом. В качестве привода фрезы, установлен погружной гидромотор. На главной палубе полукорпусов ЛБ и Пр. Б земснаряда, в средней части, установлен сортировочно-обогатительный комплекс, предназначенный для получения гравия 5-20мм, песка в соответствии с действующими нормативными документами и щебня мелкого дробления, а также для погрузки этих продуктов в транспортные суда, посредством ленточного конвейера на один борт и погрузочного лотка на другой борт.
Земснаряд оборудован устройством, обеспечивающим одновременное протягивание барж по Пр. Б и ЛБ.
Земснаряд оборудован грузоподъемными устройствами — двумя судовыми кранами. Один для обслуживания механизмов машинного отделения и кормового папильонажного устройства, второй для обслуживания носового папильонажного устройства и фрезерного агрегата.
Земснаряд оборудован всеми необходимыми судовыми устройствами, системами, снабжением, электрорадиооборудованием в соответствии с требованиями Правил РРР и Технического регламента о безопасности объектов внутреннего водного транспорта.
Характеристики судна:
|Длина габаритная, м
|79,13
|Длина по КВЛ, м
|69,90
|Ширина, м
|12,00
|Высота борта, м
|3,5
|Осадка в грузу, м
|1,93
|Водоизмещение при осадке 1,93м, т
|1283
|Экипаж, чел
|9
|Производственный персонал, чел
|3
|Глубина разработки, м
|4,0-30,0
|Категория разрабатываемого грунта
|I-V
|Производительность насоса по ПГС, т/ч
|≈1500
|Класс РРР
|+ О 2,0(лед 20) А
Из морского порта Астрахань от причалов судостроительного завода «Красные Баррикады» 11 апреля 2017 года начался переход буксирного каравана в составе четырех буксиров и комплекса верхнего строения ледостойкой стационарной платформы № 2 (ЛСП-2), размещенного на транспортно-монтажной барже «Иван Кувыгин», до пункта своего назначения — месторождения имени В. Филановского в Каспийском море.
Буксирному каравану предстоит преодолеть маршрут в 230 км, который пройдет в основном по Волго-Каспийскому морскому судоходному каналу.
Лоцманская проводка буксирного каравана осуществляется лоцманами Астраханского филиала во взаимодействии с операторами СУДС портов Астрахань и Оля.
На всем протяжении маршрута вдоль Волго-Каспийского морского судоходного канала специалисты службы навигационно-гидрографического обеспечения и флота Астраханского филиала также выполнили промеры глубин.
Ожидается, что буксирный караван прибудет к месту своего назначения 15 апреля 2017 года.
Источники:
http://gimez.ru/zemsnarya...novyj-v-nalichii-g5341279
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- d-tatarinov
- 12.04.201709:45
- 3
12.04.1710:33:32
12.04.1712:03:22
12.04.1712:15:50