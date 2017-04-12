Новости судостроения

ООО Завод Металлоконструкций (г.Приморско-Ахтарск, Краснодарский край) изготовил новый несамоходный земснаряд типа 1900/58.

Земснаряд 1900/58 дизельный, фрезерный. Трюмный, разборной.

Производительность по воднопесчаной смеси 1900м3 в час, производительность по грунту (сухому остатку) 180-220м3 в час. Глубина копания фрезерным рыхлителем до 12 метров.

Привод главного насоса дизельный двигатель Д12 на 535кВт.

Установлена понижающая коробка, есть вариант установить понижающий редуктор.

Основной насос ЗГМ-1900/58 (ГРАТ-2000-63)

Установлены свайные заколы.

Перемещение по водоему при помощи лебедок.

Длина понтонов 18 метров. Высота 1,9м., ширина 1,5м. Толщина метала 6мм., толщина днища 8мм., перегородки 4мм., Понтоны разборные по 12 и 6 метров.

Земснаряд разборный и перевозится автотранспортом (еврофурами 12м) по автодорогам.

ОАО «Аркульский судостроительно-ремонтный завод им.Кирова» (г.Киров) построил несамоходный земснаряд проекта RDB66.29 типа 5000ДФС (строительный № 7001).

Земснаряд разработан ростовским КБ «Стапель»

Назначение земснаряда — разработка песчаных, песчанно-гравийных и гравийных карьеров, в том числе и отработанных карьеров, методом фрезерного и гидрорыхления.

Тип земснаряда — плавучий, несамоходный, дизельный, с фрезерным и гидро-рыхлением, с трехъярусной рубкой на главной палубе для жилых, служебных и общественных помещений, сортировочно-обогатительным комплексом в средней части на главной палубе и машинным отделением в корпусе земснаряда.

Особенностью данного земснаряда является добыча нерудностроительных материалов с больших глубин до 30м, с возможностью проникновения через твердые слои аргиллита и других закаменелых слоев к залежам нерудностроительных материалов методом фрезерного рыхления.

Корпус земснаряда прямобортный, что обеспечивает высокую технологичность и низкую себестоимость в производстве.

На земснаряде установлен грунтовый насос Warman 30/26HD с дизельным приводом 8NVD48A-2U мощностью 775кВт. В качестве источников электроэнергии предусмотрена установка трех дизель-генераторов: двух вспомогательных ДГР-2А-320/500 мощностью 320 кВт и одного стояночного ДГР-2А-100/1500 мощностью 100кВт.

Способ перемещения земснаряда — папильонажный.

Для добычи и обогащения песчанно-гравийной смеси земснаряд оборудован грунтозаборным устройством и сортировочно-обогатительным комплексом. В качестве привода фрезы, установлен погружной гидромотор. На главной палубе полукорпусов ЛБ и Пр. Б земснаряда, в средней части, установлен сортировочно-обогатительный комплекс, предназначенный для получения гравия 5-20мм, песка в соответствии с действующими нормативными документами и щебня мелкого дробления, а также для погрузки этих продуктов в транспортные суда, посредством ленточного конвейера на один борт и погрузочного лотка на другой борт.

Земснаряд оборудован устройством, обеспечивающим одновременное протягивание барж по Пр. Б и ЛБ.

Земснаряд оборудован грузоподъемными устройствами — двумя судовыми кранами. Один для обслуживания механизмов машинного отделения и кормового папильонажного устройства, второй для обслуживания носового папильонажного устройства и фрезерного агрегата.

Земснаряд оборудован всеми необходимыми судовыми устройствами, системами, снабжением, электрорадиооборудованием в соответствии с требованиями Правил РРР и Технического регламента о безопасности объектов внутреннего водного транспорта.

Характеристики судна:

Длина габаритная, м 79,13 Длина по КВЛ, м 69,90 Ширина, м 12,00 Высота борта, м 3,5 Осадка в грузу, м 1,93 Водоизмещение при осадке 1,93м, т 1283 Экипаж, чел 9 Производственный персонал, чел 3 Глубина разработки, м 4,0-30,0 Категория разрабатываемого грунта I-V Производительность насоса по ПГС, т/ч ≈1500 Класс РРР + О 2,0(лед 20) А

Из морского порта Астрахань от причалов судостроительного завода «Красные Баррикады» 11 апреля 2017 года начался переход буксирного каравана в составе четырех буксиров и комплекса верхнего строения ледостойкой стационарной платформы № 2 (ЛСП-2), размещенного на транспортно-монтажной барже «Иван Кувыгин», до пункта своего назначения — месторождения имени В. Филановского в Каспийском море.

Буксирному каравану предстоит преодолеть маршрут в 230 км, который пройдет в основном по Волго-Каспийскому морскому судоходному каналу.

Лоцманская проводка буксирного каравана осуществляется лоцманами Астраханского филиала во взаимодействии с операторами СУДС портов Астрахань и Оля.

На всем протяжении маршрута вдоль Волго-Каспийского морского судоходного канала специалисты службы навигационно-гидрографического обеспечения и флота Астраханского филиала также выполнили промеры глубин.

Ожидается, что буксирный караван прибудет к месту своего назначения 15 апреля 2017 года.

Источники:

http://gimez.ru/zemsnarya...novyj-v-nalichii-g5341279

http://www.rivreg.ru

http://www.rosmorport.ru/...sf_news_main.html?id=4332