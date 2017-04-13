В ПСМ выпустили единственный в России аналог итальянских мотопомп Varisco

В ПСМ (Промышленные силовые машины) выпустили аналог мотопомп Varisco. Инженеры ПСМ взяли за основу итальянские мотопомпы, внесли полезные изменения в их конструкцию и увеличили производительность. В результате получился вариант, прекрасно приспособленный к работе в условиях России. При этом стоимость агрегата отечественной сборки стала на порядок ниже европейского аналога.

Преимущество новой мотопомпы Strong — увеличенный КПД. Ее производительность выросла на 10% по сравнению с Varisco, а значит, мотопомпа ПСМ быстрее справляется со своими обязанностями. Увеличился и рабочий диапазон агрегата — если насосные установки Varisco настроены на работу только с определенными оборотами (1500, 1700 или 1800), то мотопомпам Strong доступен гораздо больший набор конфигураций напора и подачи. Отечественные мотопомпы производства ПСМ способны автоматически останавливать работу при неполадках в двигателе или насосе.

Ответственность за работу мотопомпы лежит на двигателе ВМТЗ.

В составе мотопомпы — насос Strong, предназначенный для перекачивания грязной воды с частицами большого диаметра.

Его действительно можно назвать суперпрочным: независимая износостойкая «улитка» защищает корпус, оставляя его в первозданном виде, а детали насоса, которым приходится постоянно контактировать с водой, выполнены из высокопрочного чугуна с шаровидными графитными включениями. Насос Strong производится в Италии эксклюзивно для ПСМ.

Еще одна деталь, значительно облегчающая транспортировку агрегата — грузозахватный механизм в верхней части мотопомпы, за который ее удобно поднимать и перемещать с места на место.

Сейчас в линейке ПСМ значатся две модели мотопомп Strong — MD6-320 (подача — 320 м3/ч, напор — 22 м) и MD4-120 (подача — 120 м3/ч, напор — 31 м).