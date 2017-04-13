На коллайдер SuperKEKB установлен детектор Belle II

В ускорительном центре КЕК (Цукуба, Япония) завершена установка детектора Belle II в место встречи пучков коллайдера SuperKEKB, сообщает пресс-служба КЕК (японская организация по изучению высокоэнергетических ускорителей).

Общий вес детектора превышает 1400 тонн. Одна из его ключевых систем — 40-тонный электромагнитный калориметр на основе кристаллов йодистого цезия — был создан и разработан при определяющем участии Института ядерной физики им. Г.И.Будкера СО РАН (ИЯФ СО РАН) и Новосибирского государственного университета (НГУ). Интеграция детектора и ускорителя — это важный шаг к началу набора данных уже в этом году.

SuperKEKB — электрон-позитронный коллайдер, создаваемый в Лаборатории физики высоких энергий (KEK) в Цукубе (Япония). Коллайдеру KEKB принадлежит мировой рекорд светимости установок со встречными пучками. Проектная светимость нового коллайдера — SuperKEKB — в 40 раз превосходит светимость своего предшественника и составляет 8×1035 см-2с-1. Это открывает совершенно новые возможности для изучения редких распадов B- и D-мезонов, тау-лептона, а также поиску эффектов, выходящих за рамки Стандартной модели.

Среди возможных примеров таких эффектов — отклонение суммы углов Треугольника Унитарности от 180 градусов, обнаружение процессов, идущих с нарушением лептонного числа и другие. Новый эксперимент будет выполняться международной коллаборацией Belle II, в состав которой входит более 700 исследователей из 23 стран Азии, Европы, Северной Америки и Австралии.

ИЯФ СО РАН — один из основных российских партнеров. При определяющем участии Института разработана и создана одна из ключевых систем детектора Belle — 40-тонный электромагнитный калориметр на основе кристаллов йодистого цезия.

«Модифицированный калориметр позволит с большой эффективностью и высокой точностью регистрировать и измерять энергию фотонов и, следовательно, восстанавливать нейтральные пи-мезоны. Для регистрации процессов с нейтральными частицами в конечном состоянии Belle II будет иметь преимущество по сравнению с детектором LHCb на Большом адронном коллайдере. Результаты, полученные в обоих экспериментах, позволят нам продвинуться в изучении процессов, происходящих на малых расстояниях и, возможно, обнаружить проявления Новой физики. Мы с нетерпением ждем новых результатов», — сказал ведущий научный сотрудник ИЯФ СО РАН, заведующий лабораторией по изучению физики В- и D-мезонов НГУ, доктор физико-математических наук Александр Кузьмин.

Для нового эксперимента новосибирскими исследователями разработана электроника регистрации, создано программное обеспечение. Новосибирскими физиками из ИЯФ СО РАН и НГУ разработаны новые модельно-независимые методы анализа экспериментальных данных, которые позволят улучшить точность измерения параметров нарушения комбинированной четности. Кроме того, предложен и реализован новый подход к изучению новых экзотических состояний материи — тяжелых кваркониев.