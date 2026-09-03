2 сентября состоялось торжественное открытие учебно-научного центра Института медицины и медицинских технологий (УНЦ ИММТ) НГУ, который относится к объектам второй очереди современного кампуса университета, возводимого в рамках национального проекта «Молодежь и дети».

Церемония открытия центра прошла под символом единства поколений — к торжеству было приурочено открытие стелы «Квантовый кристалл», олицетворяющей связь разных научных направлений и науки прошлого, настоящего и будущего. Кроме того, была заложена капсула времени с посланием исследователям 2076 года.

Новое здание площадью более 12,5 тыс. кв.м было построено силами ППК «Единый заказчик». Разрешение на ввод в эксплуатацию объекта было получено 23 июня 2026 года. В нем обеспечены условия для обучения более 700 студентов медицинского, фармацевтического и психологического направлений, включая новые — «Медицинская кибернетика» и «Промышленная фармация», которые появились в НГУ в 2025 году. В здании располагаются 13 практикумов и 10 научно-исследовательских и образовательных лабораторий по таким направлениям, как молекулярная фармакология, метаболомные исследования, медицинская химия, молекулярная вирусология и онкология и некоторым другим.

Также в здании находится один из самых современных и высокотехнологичных в России аккредитационно-симуляционных центров для подготовки будущих врачей. Площадь нового центра составляет около 1400 кв. метров, он находится на цокольном этаже нового корпуса. Центр оснащен передовым высокотехнологичным оборудованием. Помимо стандартных тренажеров для подготовки врачей в нем предусмотрен блоки «Медицина катастроф» и «Тактическая медицина», роботы-тренажеры для эндовидеохирургии, ультразвукового и эндоскопических исследований и учебный комплекс «Виртуальный фармацевтический завод». Здесь же располагается центр аккредитации для врачей различных специальностей, что делает пространство единой платформой для обучения, тренировки и объективной оценки профессиональных навыков.

Научные исследования по перспективным направлениям будут развиваться в научно-исследовательском центре — это третий объект второй очереди кампуса НГУ (площадь — более 11 тыс. кв.м). Планируется, что разрешение на ввод в эксплуатацию нового корпуса будет получено до конца 2026 года. Здесь будут трудиться 180 научных работников и исследователей и будут располагаться 18 лабораторий. На базе НИЦ НГУ будут представлены такие направления, как биомедицинские и фармацевтические технологии, космическое приборостроение, технологии фотоники и медицинских микрорезонаторов, ускорительная масс-спектрометрия и углеродное датирование, прикладные проблемы палеомагнетизма, прототипирование функциональных и биомедицинских материалов, биомеханика и медицинский инжиниринг, синхротронные технологии (СКИФ) в биомедицине.

Справка:

Современный кампус НГУ включает несколько этапов строительства. Первая очередь общей площадью около 38 тыс. кв.м была сдана в 2024 году. К ней относятся учебный корпус СУНЦ НГУ (Физматшколы), досуговый центр СУНЦ НГУ и комплекс из двух общежитий НГУ на 690 человек. Строительство велось за счет средств благотворителя.

Вторая очередь строительства включает три объекта — корпус поточных аудиторий, учебно-научный центр ИММТ НГУ и научно-исследовательский центр. Строительство этих зданий ведется за счет средств федерального бюджета специалистами ППК «Единый заказчик», общая площадь — 40 тыс. кв.м. Разрешение на ввод в эксплуатацию корпуса поточных аудиторий было получено в декабре 2024 года, он открылся в сентябре 2025 года.

В России создается сеть современных кампусов. К 2030 году в стране должно появиться созвездие из 25 кампусов. Работу по данному направлению ведет Правительство Российской Федерации и Минобрнауки России. Финансирование проекта осуществляется за счет средств федерального и регионального бюджетов, а также за счет внебюджетных источников.

https://www.nso.ru/news/78837