«ТихвинХимМаш» поставил цистерны производственным предприятиям химической промышленности

Завод «ТихвинХимМаш» (ТХМ, входит в железнодорожный холдинг НПК «Объединенная Вагонная Компания») поставил вагоны-цистерны нового поколения для перевозки каустика и других химических грузов в адрес крупных производителей химической продукции: ООО «Химпром» (г. Кемерово) и ПАО «Химпром» (г. Новочебоксарск).

Это уже вторая поставка цистерн модели 15-6900 для обоих предприятий. Итого на сегодняшний день в парке ООО «Химпром» — 11 и ПАО «Химпром» — 30 вагонов-цистерн постройки «ТихвинХимМаш».

Положительно зарекомендовавшие себя вагоны отличаются от аналогов осевой нагрузкой 25 тс и объемом котла 54,5 м³, что обеспечивает повышенную грузоподъемность в 73 т.

При создании специализированной цистерны для перевозки каустика одним из основных требований заказчиков было недопущение застывания груза при транспортировке в зимний период. С использованием программного обеспечения Siemens NX (используется для 3D-моделирования и является универсальной системой, которая позволяет проектировать вагон вплоть до этапа технологической подготовки к его производству) специалисты инжинирингового центра ОВК определили оптимальные теплотехнические характеристики и разработали цистерну, позволяющую сохранять груз в жидком состоянии до 10 суток при отрицательных температурах окружающей среды. При этом реализованные в конструкции вагона технические решения позволяют упростить монтаж и демонтаж теплоизоляции при проведении плановых видов ремонта.

«Сохранение температуры груза позволяет существенно сократить временные затраты при сливе и сэкономить на энергоресурсах при его разогреве», — отмечает Артем Чернышев, генеральный директор ООО «Химпром».

Для обеспечения своевременного технического обслуживания вагонов нового поколения, построенных на вагоностроительных заводах железнодорожного холдинга НПК ОВК, на всем пространстве железных дорог СНГ действует сервисная сеть из 58 вагоноремонтных предприятий. Специалисты сервисных центров прошли обучение на проведение всех видов ремонта — текущий, деповской и капитальный. Конкурентным преимуществом тихвинских вагонов являются увеличенные до 8 лет (или 800 тыс. км) сроки межремонтных пробегов, что обеспечивает снижение в 4 раза количества ремонтов по сравнению с типовыми вагонами.