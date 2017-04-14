На заводе «Залив» создан участок по изготовлению секций из легкосплавных металлов

В настоящее время производственная программа, которую керченский завод «Залив» реализует по судостроительному направлению, включает в себя строительство семи судов различного класса и назначения.

Оценивая перспективы завода в части расширения номенклатуры заказов, в том числе и с учетом задекларированной готовности к строительству серии алюминиевых пассажирских судов, на предприятии было принято решение о создании отдельного производственного участка по изготовлению секций из легкосплавных металлов.

По словам заместителя директора по производству Александра Филиппова, новый участок размещен на базе цеха спецконструкций, где уже смонтированы два сборочных стенда, общая производительная мощность которых позволит обеспечивать одновременную сборку 3050 т металлоконструкций.

Стоит отметить, что ранее производственные площади, где в настоящее время размещен вновь созданный участок, не использовались в техпроцессе, а значит, и не были готовы к организации производственных работ.

— Созданию участка предшествовала большая подготовительная работа, — рассказывает главный инженер завода Алексей Иванов, — около 3,5 млн руб. было выделено на закупку и монтаж кранового оборудования. Кроме того, для организации рабочего процесса был приобретен необходимый инструмент и инвентарь, в частности, несколько современных аргоновых сварочных аппаратов «Фрониус», шлифовальные машинки и пр. Объем финансирования по этому направлению составил более 3,6 млн руб.

Кроме того, в настоящее время проводится модернизация трубопроводов сжатого воздуха, электрических сетей и прочих энергетических коммуникаций, в ближайшее время будет завершена работа по подключению четырех новых трансформаторных постов, которые обеспечат работу электрического инструмента и сварочных аппаратов. Окончен ремонт помещения для производственных мастеров.