Российская система Multi-D выиграла международный конкурс

Разработанная специалистами Группы компаний ASE (инжиниринговый дивизион Госкорпорации «Росатом») система управления проектами Multi-D на Ростовской АЭС («Life cycle management based on Multi-D®Technology at Rostov NPP») признана лучшей в номинации «Мега-проект» (Mega-Project Multi-Roadmap Element) в международном конкурсе CETI AWARD2016.

Церемония награждения победителей состоялась в рамках технологической конференции и выставки FIATECH в городе Орландо штата Флорида США. Конкурсные проекты рассматривались международным жюри, в состав которого входили представители США, Франции, Англии, Японии, Норвегии.

Организатором конкурса является одно из наиболее авторитетных в мире промышленных объединений FIATECH. Это крупный промышленный консорциум и ассоциация, объединяющая международное инженерное сообщество, включающее как крупные инжиниринговые компании, так и вендоров программного обеспечения в области управления жизненным циклом капитальных объектов.

Специалисты объединения FIATECH более 15 лет назад разработали Дорожную карту (RoadTech Map) системы управления жизненным циклом будущего, на основе которой, в частности, оцениваются конкурсные проекты. Победа российской технологии Multi-D® в номинации «Мега-проект» означает, что стратегия развития системы управления жизненным циклом в российской атомной отрасли полностью соответствует мировым тенденциям. Это говорит о правильно выбранной стратеги развития.

Уникальная система Multi-D, над которой специалисты Группы компаний ASE работали в течение последних 10 лет, позволяет эффективно управлять всеми этапами жизненного цикла АЭС, а также других объектов капитального строительства. На сегодняшний день решения на базе данной системы управления тиражируются на все объекты в портфеле заказов Группы компаний АСЭ, а также доступны для реализации любых видов сложных капитальных проектов.

Как отметил президент Группы компаний ASE Валерий Лимаренко, мировое признание системы управления проектами Multi-D инжинирингового дивизиона Госкорпорации «Росатом» означает, что сегодня ведущая роль в области управления жизненным циклом сложных инженерных объектов принадлежит атомной отрасли как одной из наиболее высокотехнологичных отраслей экономики. «В этой связи очень важно и значимо лидерство российских технологий. Победа в конкурсе FIATECH подтверждает ведущие позиции Госкорпорации „Росатом“ на мировом рынке проектирования и строительства атомных станций».