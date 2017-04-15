«Русполимет» ввел в эксплуатацию 2-ю печь ЭШП-14 на заводе в Нижнем Новгороде

ПАО «Русполимет» (г. Кулебаки, Нижегородская область) завершило модернизацию цеха специальной электрометаллургии, оборудовав его второй 14-тонной печью электрошлакового переплава (ЭШП-14) производства австрийской компании Inteco, первый слиток на первой такой печи был получен в ноябре прошлого года. Таким образом, сейчас цех состоит из двух вакуумно-индукционных, двух вакуумно-дуговых и трех электрошлаковых печей, поэтапно введенных в эксплуатацию с июля 2014 года. В год цех, в котором трудится 101 человек, способен выплавлять порядка 3,5 тыс. тонн вакуумно-индукционного, 11 тыс. тонн электрошлакового и 3-3,5 тыс. тонн вакуумно-дугового металла. Большинство продукции, производимой в цехе спецметаллургии, — заготовка для кузнечно-прессового и кольцепрокатного производства, основные заказчики — предприятия атомной и аэрокосмической промышленности.

Особенностью модернизации, на которую «Русполимет» направил более 8 млрд рублей, в том числе кредитные средства, является то, что она проведена в условиях действующего производства.

«Завершая программу модернизации металлургического производства, мы получаем самый современный цех спецметаллургии в России. Перед нами сейчас стоят задачи освоения новых видов продукции, выход на паспортные мощности и вопросы правильной эксплуатации оборудования, — отмечает начальник цеха Антон Кузнецов. — Мы полностью закрываем потребность кольцепрокатного производства и кузнечного пресса в собственном металле: у нас теперь нет необходимости закупать металл на стороне, что позволяет оставить добавленную стоимость у себя».

В июле «Русполимет» планирует запустить цех радиальной ковки. По словам начальника управления технического развития ПАО «Русполимет» Павла Явтушенко, несколько дней назад завершилась приемка радиально-ковочной машины австрийской фирмы GFM, ее монтаж на кулебакском предприятии начнется в мае. Новый цех позволит делать сортовые заготовки круглого, квадратного сечения из сложно деформируемых сплавов.

В дальнейшем предприятие собирается углублять механическую обработку и сконцентрироваться на приобретении компетенции работников всех уровней. «Каждый специалист должен иметь целевую программу начиная от оператора пресса, кузнеца или нагревальщика печей до оператора стана — свою индивидуальную программу и какие-то общие программы повышения квалификации, стажировок и обучения, потому что дальше именно от этого будет зависть достижение окончательных параметров, которые были заложены в бизнес-плане. То есть на первое место после того, как мы построили железо, выходит человеческий фактор», — поясняет председатель совета директоров ПАО «Русполимет» Виктор Клочай.

В 2017 году предприятие рассчитывает увеличить доходность на 1 млрд рублей, однако многое будет зависеть от экономических трендов не только внутри России, отмечает Клочай. По его словам, в 2016 году физические объемы производства несколько снизились из-за потери продаж на Украине и прогнувшегося машиностроительного рынка, однако доходы показали прирост, достаточный для выполнения обязательств перед поставщиками и обслуживания банками кредитов предприятия. Прибыль от продаж в 2016 году увеличилась на 13,3% до 1,93 млрд рублей, завод завершил год с чистой прибылью 303,689 млн рублей. Перед «Русполиметом» стоит задача в течение двух лет увеличить экспорт на 35%.