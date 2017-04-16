Фонд «Русский мир» открыл в Тегеранском университете Русский центр



Тегеранский университет

16 апреля в Тегеране состоялось открытие первого в Исламской Республике Иран Русского центра.

Русский центр создан фондом «Русский мир» на факультете иностранных языков Тегеранского университета.

О том, почему современная иранская молодёжь стремится изучать русский язык и что хочет знать о России, рассказывает руководитель центра, преподаватель русского языка и литературы Тегеранского университета и переводчик русской литературы Захра Мохаммади.

- Российская и иранская стороны довольно долго шли к реализации этого проекта. Насколько это важное событие для Тегеранского университета?- Тегеранский университет как самый главный университет Ирана, конечно, очень заинтересован в сотрудничестве с Россией — с российскими вузами, научными фондами. И после того как представители самых известных университетов Ирана и России встречались в течение двух лет, вопрос об открытии центра фонда «Русский мир» встал ещё более серьёзно. И ректор университета, и факультет иностранных языков, при котором открывается центр, очень заинтересованы в сотрудничестве с Россией в культурной и научной областях. Поэтому мы считаем, что открытие Русского центра в Тегеранском университете — это очень серьёзный шаг.

— Давно русский язык преподаётся в университете?

— Естественно — уже 70 лет или даже больше. Как только открылся Тегеранский университет, кафедра русского языка появилась одной из первых. Сейчас на этой кафедре работают десять человек, есть и студенты, и аспиранты, и магистранты, которые получают образование по двум направлениям: язык и языкознание, а также литература. Также помимо кафедры русского языка и литературы, в университете есть кафедра россиеведения. Там более серьёзно занимаются и культурой, и экономикой, и политикой. Помимо Тегеранского университета, и в других высших учебных заведениях Ирана есть кафедры русского языка.

— А в дальнейшем где находят работу выпускники с русским языком?

— По-разному. Очень много разных компаний, которые ведут дела в России. Министерство обороны очень заинтересовано в переводчиках с русского языка. Также выпускники работают в различных организациях, занимающихся культурными связями с Россией.И ещё довольно много людей, которые занимаются литературным переводом художественных произведений. Особенно много в последние годы стали переводить современных российских писателей.

— А вообще, насколько Россия интересна современным иранцам?

— Знаете, я недавно выступала на конференции и сказала о том, что, к сожалению, в течение последних пятидесяти лет между нашими странами сложились двойственные отношения: культурные связи никогда не находились на первом месте, никогда не были приоритетными. Больше внимания всегда уделялось военным связям с Россией, экономическим отношениям. И тем не менее интерес к русской культуре всегда передавался через человеческое общение — диалог всегда существовал. Но, к счастью, за последние четыре года и государство стало активнее работать на расширение культурных связей между нашими странами. Эта тенденция, конечно, повлияла и на решение Тегеранского университета сделать такой серьёзный шаг и открыть Русский центр.

Ещё пять лет назад студенты больше интересовались политическими вопросами и хотели пойти именно по этому пути — работать в посольстве. Но в последние два-три года с появлением переводов современной художественной литературы молодёжь больше стала интересоваться культурой России. Наши студенты с интересом пересматривают российские фильмы, слушают русскую музыку. Сейчас, я думаю, постепенно и потихоньку интерес к культурной жизни России в нашем обществе расширяется.

— Иранцы в прежние годы учились в Советском Союзе, приезжают в Россию иранские студенты и сегодня. Какая тут наблюдается динамика?

— Количество студентов, едущих на учёбу в Россию, возросло. Наиболее популярные специальности — русский язык и литература, нефтегазовая сфера, авиационная техника, физика, химия. Это именно те области, куда больше всего стремятся наши студенты. И музыка, конечно же. Я знаю, что в последние годы много наших студентов поступили в Московскую консерваторию и в Музыкальное училище имени Гнесиных.

— А кто из русских писателей и композиторов наиболее известны и популярны в Иране?

— Чайковский, Рахманинов. Современную музыку тоже знают. Много слушают Дмитрия Хворостовского. Среди писателей, разумеется, Пушкин, Достоевский, Толстой. Ну, а Чехов, можно сказать, самый читаемый русский писатель в Иране. Также знают и читают Булгакова, Пастернака, Шолохова.

— Самое главное, что мы планируем сделать, — это провести олимпиады по русскому языку и литературе для иранских студентов, изучающих русский язык. В Иране более десяти университетов имеют кафедру русского языка и литературы. Я уверена, что это будет очень интересно и студенты и преподаватели будут активно в ней участвовать.

При содействии фонда с 15 по 17 апреля в Тегеране также проходит встреча экспертов России, Индии и Ирана, направленная на укрепление гуманитарных связей трёх стран. Во встрече с российской стороны принимают участие представители фонда «Русский мир», научные сотрудники МГИМО МИД России, Института востоковедения, НКИ БРИКС. С иранской стороны организатором встречи выступил Институт политических и международных исследований Исламской Республики Иран (IPIS), а с индийской — исследовательский фонд «Обсёрвер» (Observer Research Foundation).

В повестке встречи запланировано обсуждение глобальных изменений в сфере геополитики, вопросы взаимного сотрудничества и гуманитарных отношений.

http://www.russkiymir.ru/publications/223128/