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Фотофакты

«Бойкий» и «Сообразительный» идут в Средиземное море

Отряд кораблей Балтийского флота в составе корветов «Бойкий» и «Сообразительный», танкера «Кола» и морского буксира СБ-123 вышел на боевую службу в Средиземное море 7 апреля.

16 апреля отряд успешно прошёл пролив Ла-Манш и настоящий момент идёт в Атлантическом океане. Начавшийся поход будет самым длительным для корветов Балтийского флота, до этого самым продолжительным был поход «Стерегущего» с 14 июня по 15 июля 2013 года, в ходе которого он посетил порты Ден-Хелдер (Нидерланды), Брест (Франция), Зебрюгге (Бельгия) и Роттердам (Нидерланды).

Также следует отметить первый выход на боевую службу нового морского буксира проекта 02980 — СБ-123 построен ЛСЗ «Пелла» и был передан ВМФ летом прошлого года.

Фрегат ВМС Великобритании F81 «Sutherland» и корвет «Бойкий»:

Фрегат ВМС Великобритании F81 «Sutherland» и корвет «Сообразительный»:

Корвет «Сообразительный»:

Фото с сайта defenceimagery.mod.uk (кликабельно)


ВМФ, боевая служба, корвет, Бойкий, Сообразительный, Балтийский флот
  • Артем Запустас Артем Запустас
    17.04.1709:53:15

    А опыт моряков то растет. Часто читаю что корветы 20380 регулярно выходят в море что не может не радовать. Надо полагать 20386 будет весьма интересным проектом, так как является следствием опыта эксплуатации 20380.

    Вот танкер весьма староват и буксир не мал-ли в открытом то море?

    #902884
    • A_SEVER A_SEVER
      17.04.1710:01:58

      танкер весьма староват
      Да, новых танкеров у ВМФ пока нет.
      буксир не мал-ли в открытом то море?
      В самый раз:

      #902886
  • Павел Клименко Павел Клименко
    17.04.1711:33:02

    Мне одному кажется что у англичан корабль староват по сравнению с нашими.

    #902898
    • Нет аватара Инженер2015
      17.04.1711:44:24

      я об этом же подумал.

      английский корабль строился до технологий стелс, это видно

      да и в принципе английское корыто выглядит смешно, как будто пытается произвести впечатление крутым поворотом

      #902902
      • A_SEVER A_SEVER
        17.04.1711:56:31

        будто пытается произвести впечатление крутым поворотом
        Нет, демонстрирует свои хорошие маневренные качества.

        #902907
    • d-tatarinov.livejournal.com d-tatarinov
      17.04.1711:47:33

      HMS F81 «Sutherland» относится к фрегатам Type 23 или Duke-class, строявшимся с 1987 года. Всего построено 16 фрегатов. Конкретно этот заложен в 1992 и вступил в строй 1996 году. С чего ему быть новым?

      Отредактировано: d-tatarinov.livejournal.com~11:54 17.04.17
      #902903
    • A_SEVER A_SEVER
      17.04.1711:48:36

      у англичан корабль староват
      Серия из 16 фрегатов тип 23 строилась с 1985 по 2002 год, их аналогом у нас являются сторожевые корабли проекта 11540 (увы, вместо планировавшейся большой серии было построено только 2 корабля).

      Корветы проекта 20380 относятся уже к следующему поколению.

      P. S. На смену фрегатам проекта тип 23 в этом году начнут строить фрегаты тип 26:

      Отредактировано: A_SEVER~12:18 17.04.17
      #902904
  • Nikituchka Nikituchka
    17.04.1712:35:03

    Фрегат ВМС Великобритании F81 «Sutherland» и корвет «Бойкий»:

    Старая, ржавая английская посудина!

    Я конкретно про эту фотография.    

    А наш на фото хорош.    

    #902920
    • Юрген Юрген
      17.04.1712:39:28

      Старая, ржавая английская посудина!

      У нас 80% кораблей еще старше.

      #902921
    • A_SEVER A_SEVER
      17.04.1713:11:16

      Старая, ржавая английская посудина!

      А давай сравним?    

      Фрегат «Sutherland» построен в 1997 году.

      Эсминец «Настойчивый» (флагман БФ) — в 1992 году.

      ГРКР «Варяг» (флагман ТОФ) — в 1989 году.

      ГРКР «Москва» (флагман ЧФ) — в 1982 году.

      И только ТАРКР «Пётр Великий» (флагман СФ) построен в 1998 году (хотя был заложен на 7 лет раньше чем «Sutherland»).

      Так что не стоит торопиться с выводами!

      #902928
      • Nikituchka Nikituchka
        17.04.1713:15:44

        Север. Ты внимательно читал моё сообщение? Я что, флот весь английский старым назвал? Офицеров их неумехами обозвал? Я даже королеву их не тронул! А ты меня в чём-то упрекаешь.

        Прокомментировать уже контрастную фотографию нельзя. Где наш смотрится просто великолепно на фоне бледной тени противника.

        #902929
        • A_SEVER A_SEVER
          17.04.1713:26:43

          Я даже королеву их не тронул!
          Возраст английской королевы я не оспариваю — она действительно старая!    

          #902931
  • Иван Петров Иван Петров
    17.04.1712:56:46

    надо полагать на ЧФ пополнение…замена убывшим буянам

    Отредактировано: Иван Петров~13:12 17.04.17
    #902926
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