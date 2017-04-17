«Бойкий» и «Сообразительный» идут в Средиземное море
Отряд кораблей Балтийского флота в составе корветов «Бойкий» и «Сообразительный», танкера «Кола» и морского буксира СБ-123 вышел на боевую службу в Средиземное море 7 апреля.
16 апреля отряд успешно прошёл пролив Ла-Манш и настоящий момент идёт в Атлантическом океане. Начавшийся поход будет самым длительным для корветов Балтийского флота, до этого самым продолжительным был поход «Стерегущего» с 14 июня по 15 июля 2013 года, в ходе которого он посетил порты Ден-Хелдер (Нидерланды), Брест (Франция), Зебрюгге (Бельгия) и Роттердам (Нидерланды).
Также следует отметить первый выход на боевую службу нового морского буксира проекта 02980 — СБ-123 построен ЛСЗ «Пелла» и был передан ВМФ летом прошлого года.
Фрегат ВМС Великобритании F81 «Sutherland» и корвет «Бойкий»:
Фрегат ВМС Великобритании F81 «Sutherland» и корвет «Сообразительный»:
Фото с сайта defenceimagery.mod.uk (кликабельно)
17.04.1709:53:15
17.04.1710:01:58 Да, новых танкеров у ВМФ пока нет. В самый раз:
17.04.1711:33:02
17.04.1711:44:24
17.04.1711:56:31 Нет, демонстрирует свои хорошие маневренные качества.
17.04.1711:47:33
17.04.1711:48:36 Серия из 16 фрегатов тип 23 строилась с 1985 по 2002 год, их аналогом у нас являются сторожевые корабли проекта 11540 (увы, вместо планировавшейся большой серии было построено только 2 корабля).
17.04.1712:35:03
17.04.1712:39:28
17.04.1713:11:16
17.04.1713:15:44
17.04.1713:26:43 Возраст английской королевы я не оспариваю — она действительно старая!
17.04.1713:34:11
17.04.1712:56:46