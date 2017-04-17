«Бойкий» и «Сообразительный» идут в Средиземное море

Отряд кораблей Балтийского флота в составе корветов «Бойкий» и «Сообразительный», танкера «Кола» и морского буксира СБ-123 вышел на боевую службу в Средиземное море 7 апреля.

16 апреля отряд успешно прошёл пролив Ла-Манш и настоящий момент идёт в Атлантическом океане. Начавшийся поход будет самым длительным для корветов Балтийского флота, до этого самым продолжительным был поход «Стерегущего» с 14 июня по 15 июля 2013 года, в ходе которого он посетил порты Ден-Хелдер (Нидерланды), Брест (Франция), Зебрюгге (Бельгия) и Роттердам (Нидерланды).

Также следует отметить первый выход на боевую службу нового морского буксира проекта 02980 — СБ-123 построен ЛСЗ «Пелла» и был передан ВМФ летом прошлого года.

Фрегат ВМС Великобритании F81 «Sutherland» и корвет «Бойкий»:

Фрегат ВМС Великобритании F81 «Sutherland» и корвет «Сообразительный»:

Корвет «Сообразительный»:

Фото с сайта defenceimagery.mod.uk (кликабельно)