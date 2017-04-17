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Транспорт и логистика

Метрополитен Санкт-Петербурга получил очередной состав проекта «НеВа»

В рамках программы обновления подвижного состава Петербургский метрополитен получил от производителя (ООО «Вагонмаш») очередной шестивагонный состав проекта «НеВа». Поезд уже прибыл в электродепо «Автово», в ближайшее время специалисты приступят к проведению приёмочных мероприятий.

Главные отличия вагонов новых моделей — асинхронный тяговый привод (АТП), позволяющий экономить до 30 процентов электроэнергии, повышенная шумоизоляция, более плавный ход.

Напомним, обновление подвижного состава на Линии 3 началось в 2012 году. На сегодняшний день Петербургский метрополитен получил и ввел в эксплуатацию 28 составов с асинхронными тяговым приводом — это вагоны проектов «НеВа», «Юбилейный» и 81-722.1/723.1/724.1.

Ожидается, что до конца 2018 года метрополитен в рамках заключённых контрактов получит еще 30 современных составов для работы на Линии 3.

На сегодняшний день пассажиров Линии 3 ежедневно перевозят 24 современных состава с АТП.

http://www.metro.spb.ru/news/item/id/1219

Санкт-Петербург, метрополитен, Вагонмаш, состав проекта НеВа
  • Сергей Котенко Сергей Котенко
    17.04.1717:34:31

    Московский метрополитен запустил «Москву», питерский — «Неву».

    Больше поездов красивых и разных!    

    #903032
    • Великоросс Великоросс
      17.04.1717:52:03

      Больше поездов красивых и разных!

         

      Отредактировано: Великоросс~17:54 17.04.17
      #903037
    • A_SEVER A_SEVER
      17.04.1718:04:37

      Московский метрополитен запустил «Москву», питерский — «Неву».
      В Москве есть ещё «Ока» и «Яуза» — сплошные реки.    

      Больше поездов красивых и разных!

      «НеВа» в Санкт-Петербурге с 2013 года, 9 составов этой модели поставлено по 1-му контракту и 6 по 2-му, осталось поставить ещё 2 состава.

      Отредактировано: A_SEVER~18:04 17.04.17
      #903042
  • Нет аватара Drone
    17.04.1718:02:51

    Новости +.

    Интересно, у меня одного складывается впечатление, что на фотке моделька поезда?

    Причем я вижу на заднем фоне конструкции цеха, что сам поезд длинный и т.д…

    Но, смотрю на первый вагон, и впечатление игрушечности не отпускает.    

    #903040
    • A_SEVER A_SEVER
      17.04.1718:09:06

      вижу на заднем фоне конструкции цеха
      Депо.
      впечатление игрушечности не отпускает
      Это эффект тилт-шифта!    

      #903043
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