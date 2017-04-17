Метрополитен Санкт-Петербурга получил очередной состав проекта «НеВа»
В рамках программы обновления подвижного состава Петербургский метрополитен получил от производителя (ООО «Вагонмаш») очередной шестивагонный состав проекта «НеВа». Поезд уже прибыл в электродепо «Автово», в ближайшее время специалисты приступят к проведению приёмочных мероприятий.
Главные отличия вагонов новых моделей — асинхронный тяговый привод (АТП), позволяющий экономить до 30 процентов электроэнергии, повышенная шумоизоляция, более плавный ход.
Напомним, обновление подвижного состава на Линии 3 началось в 2012 году. На сегодняшний день Петербургский метрополитен получил и ввел в эксплуатацию 28 составов с асинхронными тяговым приводом — это вагоны проектов «НеВа», «Юбилейный» и 81-722.1/723.1/724.1.
Ожидается, что до конца 2018 года метрополитен в рамках заключённых контрактов получит еще 30 современных составов для работы на Линии 3.
На сегодняшний день пассажиров Линии 3 ежедневно перевозят 24 современных состава с АТП.
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