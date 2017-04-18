В новом храме Новомучеников и исповедников Российских на Лубянке прошла первая служба

В среду третьей седмицы Великого поста в день явления Державной иконы Божией Матери на паперти нового храма Воскресения Христова и Новомучеников Церкви Русской в Сретенском монастыре была совершена литургия Преждеосвященных Даров. Богослужение прошло под открытым небом у подножья прекрасного собора на Большой Лубянке — месте страдания тысяч христиан.

Проект храма

Внутри собора, освящение которого еще впереди, заканчиваются отделочные работы.

Святейший Патриарх Кирилл благословил освящение нового храма на праздник Вознесения — 25 мая 2017 года. В этот день будет отмечаться и десятилетие воссоединения Русской Православной Церкви Московского Патриархата и Русской Зарубежной Церкви. Именно на Вознесение десять лет назад был подписан документ о каноническом общении. Но Святейший Патриарх благословил, как и было намечено, совершить первую литургию 15 марта на специально устроенной для богослужений паперти нового собора.

Две тысячи православных христиан собралось в этот вечер на Тайную Вечерю Господню. Священники с трудом успели исповедовать всех, готовившихся к Причастию. Богослужение возглавил наместник Сретенского монастыря епископ Егорьевский Тихон в сослужении духовенства обители. За богослужением пел хор Сретенской семинарии.

Фото: Анатолий Горяинов / Православие.Ru