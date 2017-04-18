В Курскую область завезли голландских нетелей

В ООО «Агрофирма «Благодатенская» Рыльского района Курской области ввезен племенной крупный рогатый скот в количестве 165 голов, импортированный из Голландии по разрешению Россельхознадзора №ФС/УВН-01/ 205053 от 09.03.2017.

Для животных были подготовлены специальные помещения и подобраны корма. Все нетели хорошо перенесли длительное путешествие и при клиническом осмотре признаны здоровыми и переданы получателю для карантинирования, которое включает полный комплекс мероприятий в соответствии с Едиными ветеринарными (ветеринарно-санитарными) требованиями, предъявляемыми к товарам, подлежащим ветеринарному контролю (надзору), утвержденными Решением КТС от 18.06.2010 № 317 и законодательством РФ в области ветеринарии.

Контроль за проведением мероприятий по карантинированию импортного поголовья крупного рогатого скота проводится специалистами Управления Россельхознадзора по Орловской и Курской областям.