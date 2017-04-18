Семейные нити

В Приморском крае на территории города Большой Камень и поселка Подъяпольский расположилась группа небольших компаний, вписавшихся в дальневосточный рынок сетевязального и канатного производства. Все три предприятия принадлежат одной семье. У руля этого яркого представителя семейного бизнеса стоят отец и сын, совместно работающие над улучшениями компаний.

На протяжении более чем 20 лет фабрика снабжает как большие компании, так и частных лиц различными канатами, шнурами, веревкой, наплавами, делями и прочим промвооружением. Однако, основной специализацией является проектирование и изготовление орудий лова для океанического и прибрежного промысла.

Предпринимательская история семьи Мазур началась в далеком 1995 году, когда на базе цеха пошива орудий лова Приморского Крайрыбакколхозсоюза родилось новое предприятие — «Фабрика орудий лова». Постепенно наращивая объемы производства и ассортиментную линейку, «ФОЛ» заняла устойчивую позицию на дальневосточном рынке.Предприятие имеет два производственных цеха: Фабрика орудий лова в поселке Подъяпольское и цех № 2 Приморского сетевязального производства в г. Большой Камень1.

Фабрика сотрудничает с рыбопромысловыми компаниями Приморья, Камчатки, Сахалина, Хабаровского края и Магаданской области.Экскурсию проводит старший мастер цеха № 2 по производству сетей и швартовых канатов Юрий Шиндров

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Полимерные гранулы для изготовления сетей и швартовых канатов на территории ООО «Приморское Сетевязальное Производство» в г. Большой Камень

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Со временем появилось еще два предприятия — «Приморский Канат» и «Приморское сетевязальное производство» (ПСП). Последнее, будучи совсем молодым, стало резидентом Свободного порта Владивосток и ставит перед собой очень серьезную задачу — обеспечить дальневосточных промышленников любыми орудиями лова.

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Здесь производят пелагические и донные тралы, траловые мешки, ставные невода, снюрреводы. Но по-настоящему ожидаемым рыбаками продуктом стали кошельковые невода для промысла сардины иваси. «ПСП» буквально взорвало рынок своим предложением, поскольку ни одно предприятие на Дальнем Востоке не занималось пошивом этого орудия лова на заказ. «Кошелек» шьется из очень тонкой нити, поскольку его вес при полной загрузке достигает 20 тонн.

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Цикл производства в приморском семейном бизнесе начинается с нуля — с изготовления нитей. Экструзионные линии плавят гранулы и под давлением производят полиэтиленовые, полипропиленовые и полистиловые нити. После этого крутильное оборудование позволяет изготавливать из них крученые и плетеные канаты различных диаметров.

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Оператор канатовьющих и веревочных машин в цехе № 2 по производству сетей и швартовых канатов на территории ООО «Приморское Сетевязальное Производство» в г. Большой Камень.

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В цехе № 2 по производству сетей и швартовых канатов на территории ООО «Приморское Сетевязальное Производство» в г. Большой Камень.

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Предназначение канатов любое, от самых тонких для сетей до огромных диаметров для швартовки ледоколов и танкеров.

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Недавно было установлено новое шнуроплетельное оборудование, позволяющее выпускать полиэтиленовые шнуры для производства высококачественных делей европейского качества.

Также «ПСП» может похвастаться самым большим по классу сетевязальным станком на Дальнем Востоке, который используется в производстве плетеных делей для траловых мешков и самым маленьким классом для производства мелкоячейной дели для кошельковых неводов.

Впрочем, семья Мазур не собирается останавливаться на достигнутом: в планах приобрести новое оборудование и за счет обновления увеличить выпуск продукции в 2-3 раза.В отличие от большинства людей, воспринявших обвал рубля в 2014 году, как трагедию, руководители производств отнеслись к нему с благодарностью. «Многим кажется, что все плохо — в Таиланд теперь дорого летать, импортные продукты набирают в цене. А ведь производителям стало легче работать! Например, в нашей сфере в связи с валютной ситуацией сегодня стало проблематично ввозить товары из-за рубежа, в новых экономических реалиях дешевле приобрести российскую продукцию. Теперь предприниматели понимают, что имеет смысл развивать производство, они открывают новые рабочие места, платят налоги. Это и есть развитие, когда люди в своих городах начинают производство и создают что-то в своей стране под знаком СДЕЛАНО В РОССИИ», — уверен Евгений Мазур-младший.