На энергоблоке № 1 Белорусской АЭС завершен монтаж парогенераторов

На площадке сооружения Белорусской АЭС (генеральный проектировщик — АО «Атомпроект», генеральный подрядчик — Группа компаний ASE) завершен монтаж парогенераторов энергоблока № 1. Всего специалисты установили на штатное место четыре парогенератора.

Парогенераторы относятся к основному оборудованию реакторной установки (РУ) и предназначены для передачи тепла, произведенного в активной зоне реактора, во второй контур для генерации пара, питающего турбину.

«Монтаж парогенераторов завершает этап установки основного оборудования первого контура энергоблока и является стартом для подготовки к следующему важному этапу — сварке главного циркуляционного трубопровода (ГЦТ)», - отметил вице-президент по проекту Белорусской АЭС Группы компаний ASE Виталий Медяков.