ВДВ получили новейшие машины десанта БМД-4М и бронетранспортеры БТР-МДМ «Ракушка»

Сегодня партия улучшенных боевых машин для Воздушно-десантных войск (ВДВ) БМД-4М и БТР-МДМ «Ракушка» из Орехово-Зуево убыла до места назначения.

Более 30 серийных перспективных боевых машин БМД-4М и более 10 БТР-МДМ «Ракушка» загруженных на железнодорожные платформы в Орехово-Зуево сегодня начали следовать в место назначения.

Погрузка боевых машин улучшенной версии на железнодорожной станции осуществлялась под контролем специалистов материально-технического обеспечения Воздушно-десантных войск.

Улучшенная БМД-4М имеет увеличенную бронезащищенность, оснащена автоматизированной системой управления огнем и новой навигационной системой. Имеющееся на ее борту новейшее электронное оборудование влияет на показатели сразу несколько ключевых характеристик машины, в том числе облегчает прицеливание экипажа на высоких скоростях во время ее движения по пересеченной местности.

БМД-4М вооружена 100-мм орудием-пусковой установкой и 30-мм автоматической пушкой 2А72, а также пулеметом ПКТ. 100-мм орудие-пусковая установка производит стрельбу управляемыми ракетами и осколочно-фугасными снарядами. 30-мм автоматическая пушка эффективно поражает легкобронированную технику, а пулемет эффективен против пехоты.