ЕВРАЗ КГОК отгрузил партию окатышей в Словакию. Заказчиком качканарской продукции выступил крупнейший металлургический комбинат страны — U. S. Steel Košice. Объем отгрузки составил 10 тысяч тонн.

Отгруженные окатыши полностью соответствуют требованиям заказчика по химическому составу и физическим свойствам. Содержание железа в продукции превышает 60%; высокие показатели по прочности и однородности — залог выплавки высококачественного металла.

Окатыши Качканарского ГОКа прошли испытания в аналитическом, сертификационном и экологическом центре «АНСЕРТЭКО» (г. Москва).

Помимо европейских заказчиков ЕВРАЗ КГОКа, среди крупных иностранных потребителей продукции комбината — компании из Турции и Китая. В 1 квартале 2017 года комбинат отгрузил на экспорт более 60 тысяч тонн окатышей.