«Группа ГАЗ» разработала мобильный медицинский центр «ГАЗель Next»

«Группа ГАЗ» представила в рамках форума «Здоровье нации — основа процветания России» мобильный медицинский центр, созданный на базе микроавтобуса «ГАЗель NEXT». Автомобиль предназначен для проведения выездных медицинских осмотров, диагностики, диспансеризации и оказания срочной медицинской помощи. Мобильный центр состоит из двух независимых друг от друга модулей, которые могут быть оснащены необходимым набором медицинского оборудования и системами жизнеобеспечения. Фактически это два полноценных медицинских кабинета, где врачи разного профиля могут вести полноценную работу в комфортных условиях.

В базовом исполнении центр представляет собой два медицинских кабинета площадью до 8 кв. м, каждый из которых включает в себя кушетку для осмотра пациентов, стол для врача, а также набор шкафов и тумб с креплениями для различного оборудования. Кабинеты имеют отдельные входы и оборудованы изолированными санузлами.

В модулях, расположенных в микроавтобусе и прицепе, могут быть созданы кабинеты функциональной диагностики, стоматологии, офтальмологии, кардиологии, детского и женского здоровья, передвижной флюорографический и рентгенологический кабинеты, лаборатории различного назначения, передвижной донорский пункт, кабинет урологии и многое другое.

Один из возможных примеров использования автомобиля — флюорографический комплекс. В этом случае в одном модуле может быть размещен кабинет флюорографии (цифровой флюорограф, рентгензащита отсека, бактерицидный облучатель воздуха), а в другом — кабинет рентгенолога (автоматизированное рабочее место врача с набором необходимого оборудования, компьютером и принтером).

Отличительные особенности микроавтобуса «ГАЗель NEXT», на базе которого создан мобильный медицинский центр — просторная кабина с хорошей обзорностью, информативная рулевая система, эргономичное водительское сиденье с пятью степенями регулировки. Независимая передняя подвеска и усиленная задняя подвеска со стабилизатором поперечной устойчивости создают высокую плавность хода. Круиз-контроль и система АБС входят в базовую комплектацию автомобиля. Мощный дизельный двигатель (149 л.с.) и модернизированная коробка передач обеспечивают отличные тягово-динамические характеристики.

Также «Группа ГАЗ» представила на форуме автомобили скорой помощи класса B и С, созданные на базе микроавтобуса «ГАЗель NEXT». Комплектация машин обеспечивает максимальное удобство персонала при транспортировке пациентов и подготовке к выездам. Стены и потолок салона отделаны формованным легкомоющимся пластиком белого цвета с гладкой поверхностью, не впитывающим запахи и устойчивым к воздействию лекарственных препаратов и моюще-дезинфицирующих средств. Специальные перемещаемые панели обеспечивают широкие возможности по креплению медицинского оборудования. Кондиционер и дополнительный отопитель позволяют поддерживать комфортную температуру в любое время года. Автомобили оборудованы светодиодными осветителями и двумя блоками наружного освещения, электрическими розетками на 12 и 220 V, трубопроводом медицинских газов, поворотными сиденьями с трехточечными ремнями безопасности, умывальником с электронасосом подачи воды, а также большим количеством шкафов и креплениями для размещения медицинского оборудования.