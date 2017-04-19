На Нижне-Бурейской ГЭС начаты испытания первого гидроагрегата под нагрузкой

На Нижне-Бурейской ГЭС стартовал завершающий этап комплексных испытаний первого гидроагрегата: постановка под нагрузку. Станция в тестовом режиме выдает свои первые киловатты в Объединенную энергосистему Дальнего Востока.

Испытаниям под нагрузкой предшествовали пробные пуски, опробования на холостом ходу турбины, высоковольтные испытания. Тесты показали, что все параметры гидроагрегатов № 1 и 2 соответствуют проектным показателям.

Также полностью проверена готовность вспомогательных систем и оборудования гидроагрегатов к безопасной эксплуатации. Заключительным этапом испытаний станет работа гидроагрегатов под нагрузкой в сети в течение 72 часов, после чего будет сделан вывод об их готовности к промышленной эксплуатации.