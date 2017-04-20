Синявинская птицефабрика увеличила производственные мощности

Птицефабрика «Синявинская» в Ленинградской области, крупнейший производитель яйца в европейской части страны, запустила в производство новую сортировальную машину, мощность которой составляет 4,3 млн. яиц в сутки.

Оборудование было приобретено в 2016 году, установлена и запущена в работу в феврале этого года. Объём инвестиций составил около 140 млн. рублей.

С учетом ввода в эксплуатацию нового оборудования максимальная мощность птицефабрики составит 5,5 млн. яиц в сутки, ручной труд на производстве будет сведен до минимума, а некачественные яйца никогда не попадут в продажу. Кроме того, автоматизация сортировального процесса позволит еще четче соблюдать категорийность яиц.

Внедрение системы Lean TPM и принципов бережливого производства позволяет оптимизировать производственные процессы в компании, сократить издержки и реализовать все рациональные предложения по улучшениям. Объем сэкономленных средств только по итогам 2016 года составил порядка 24 млн руб. Прогнозируемый объем экономии от внедрения системы — около 120 млн. рублей в год.

Поголовье птицы в 2017 году увеличено до 5,3 млн. голов, из них более 3,9 млн. — куры-несушки. Птица находится в современных системах содержания, оснащенных новейшим птицеводческим оборудованием. В процессе выращивания используются натуральные высокоэнергоемкие корма без добавления ГМО и ускорителей роста.

Ассортимент продукции насчитывает 50 наименований, включая высшую, отборную, первую, вторую и третью категории яиц, а также яичную переработку. Кроме того, Синявинская птицефабрика реализует уникальные виды продукции: двухжелтковые яйца, яйца, обогащенные витаминами и минералами, особо крупные яйца. В ближайшее время в продаже появятся готовые, уже сваренные яйца — уникальный продукт для российского рынка, удобный для перекуса или пикника.

Синявинская птицефабрика является крупнейшим производителем яйца на территории России с общим объемом производства 1,3 млрд. штук яиц в год. Доля рынка по итогам 2016 года составила 4%.

В 2017 году планируется расширить регионы присутствия. Сегодня география продаж охватывает Северо-Западный и Центральный федеральные округа, где продолжится расширение. В качестве перспективных рынков сбыта рассматриваются Южный, Уральский и Приволжский округа.

Закрытое акционерное общество «Птицефабрика Синявинская» включает в себя Синявинскую птицефабрику, племрепродуктор «Назия» и Волховский Комбикормовый завод. На предприятии работает 1200 сотрудников.