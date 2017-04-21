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Авиация

Очередной Сухой Суперджет 100 совершил первый полет

Сегодня в Комсомольске на Амуре, совершил первый полёт очередной серийный самолёт Сухой Суперджет 100. Данный борт имеет заводской номер 95131 и регистрацию RA-89091.

Даты первых полётов за 2017 год:

01. 95122 18.01.17 | 06. 95128 23.03.17

02. 95123 02.02.17 | 07. 95129 06.04.17

03. 95124 08.02.17 | 08. 95130 12.04.17

04. 95126 03.03.17 | 09. 95131 21.04.17

05. 95127 15.03.17

Даты первых полётов за 2016 год:

| 01. 95108 15.01.16 | 06. 9511131.05.16 | 11. 95113 07.09.16 | 16. 9511703.12.16 |

| 02. 95096 26.02.16 | 07. 9510418.06.16 | 12. 95114 21.09.16 | 17. 9511907.12.16 |

| 03. 95106 15.03.16 | 08. 9510530.06.16 | 13. 95115 07.10.16 | 18. 9512016.12.16 |

| 04. 95107 25.03.16 | 09. 9510911.07.16 | 14. 95116 25.10.16 | 19. 9512127.12.16 |

| 05. 95110 31.03.16 | 10. 9511227.07.16 | 15. 95118 22.11.16 |

https://aviaforum.ru/threads/ssj-novosti-serijnogo-proizvodstva.29839/page-228#post-2037671

SSJ-100, Sukhoi Superjet 100, Сухой Суперджет 100, ГСС
  • Нет аватара luboy
    21.04.1710:08:31

    В две смены работают? А если будет необходимость, можно ли завод перевести на 3 смены?

    #904380
  • Vladimir Smolnikov Vladimir Smolnikov
    21.04.1710:16:46

    Набирает обороты Суперджет.

    А таких самолетов нам ой как много нужно.

    Так что работать и работать.

    На его базе можно строить и самолеты специального назначения для МЧС и МО.

    Например для контроля воздушного пространства и видеонаблюдения.

    Да и просто парк устаревшей техники ТУ-154 можно и нужно заменять.

    Так что перспективы очень большие.

    #904383
    • A_SEVER A_SEVER
      21.04.1710:27:38

      и видеонаблюдения
      Вместо беспилотников?    
      ТУ-154 можно и нужно заменять
      Может стоит сперва сравнить количество пассажиров у Ту-154 и SSJ100?

      О том, что Ту-154 остались только у СЛО «Россия» и МО я уже не говорю…

      #904387
  • Vladimir Smolnikov Vladimir Smolnikov
    21.04.1710:43:46

    и видеонаблюдения

    Север, я имел ввиду самолеты по программе «Открытое небо». Но таких самолетов нужно совсем немного.

    Конечно беспилотники лучше, спору нет.

    По второму пункту. Мне кажется, что и у МО, и у СЛО «Россия» тоже нужно заменять ТУ-154. Конечно лучше это сделать на будущий МС-21. Но ведь и загрузка таких самолетов не всегда полностью происходит. Так что и Суперджет пригодился бы.

    Старые самолеты, которым 30 и больше лет нужно постепенно выводить из эксплуатации.

    Особенно это касается транспортников типа АН. Они конечно могут летать, но ресурс их практически выработан. Обслуживание, проверка требует все большего времени, а замена деталей бывает проблемой, так как их просто не найти. Их давно не выпускают, а старые запасы кончились или утилизированы за ненадобностью.

    #904388
    • A_SEVER A_SEVER
      21.04.1710:56:09

      Север, я имел ввиду самолеты по программе «Открытое небо».
      Для программы «Открытое небо» давно построены Ту-214ОН, имеющие современную аппаратуру наблюдения. Только наши «партнёры» всё никак не дают разрешение на их использование, поэтому приходится использовать самолёты Ан-30Б и Ту-154М-ЛК1.
      у СЛО «Россия» тоже нужно заменять ТУ-154
      Оставшиеся у СЛО Ту-154 в этом году будут переданы МО после получения пары Ту-204-300.
      Особенно это касается транспортников типа АН.
      Старые Аны заменит Ил-112, при чём тут SSJ100?

      #904391
      • Нет аватара amtop
        21.04.1711:28:20

        Старые Аны заменит Ил-112…

        Пасажирские — Ил-114.

        #904399
  • Е.Юрий Е.Юрий
    21.04.1711:06:41

       В Добрый путь!

    #904394
  • Комментарий удален
  • Нет аватара devorg
    21.04.1711:49:33

    19 штук уже с начала года? Неплохо!

    #904407
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