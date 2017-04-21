Очередной Сухой Суперджет 100 совершил первый полет

Сегодня в Комсомольске на Амуре, совершил первый полёт очередной серийный самолёт Сухой Суперджет 100. Данный борт имеет заводской номер 95131 и регистрацию RA-89091.

Даты первых полётов за 2017 год:

01. 95122 18.01.17 | 06. 95128 23.03.17

02. 95123 02.02.17 | 07. 95129 06.04.17

03. 95124 08.02.17 | 08. 95130 12.04.17

04. 95126 03.03.17 | 09. 95131 21.04.17

05. 95127 15.03.17

Даты первых полётов за 2016 год:

| 01. 95108 15.01.16 | 06. 9511131.05.16 | 11. 95113 07.09.16 | 16. 9511703.12.16 |

| 02. 95096 26.02.16 | 07. 9510418.06.16 | 12. 95114 21.09.16 | 17. 9511907.12.16 |

| 03. 95106 15.03.16 | 08. 9510530.06.16 | 13. 95115 07.10.16 | 18. 9512016.12.16 |

| 04. 95107 25.03.16 | 09. 9510911.07.16 | 14. 95116 25.10.16 | 19. 9512127.12.16 |