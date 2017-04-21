Очередной Сухой Суперджет 100 совершил первый полет
Сегодня в Комсомольске на Амуре, совершил первый полёт очередной серийный самолёт Сухой Суперджет 100. Данный борт имеет заводской номер 95131 и регистрацию RA-89091.
Даты первых полётов за 2017 год:
01. 95122
02. 95123
03. 95124
04. 95126
05. 95127 15.03.17
Даты первых полётов за 2016 год:
| 01. 95108
| 02. 95096
| 03. 95106
| 04. 95107
| 05. 95110
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