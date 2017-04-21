Добавить статью
Судостроение и судоходство

«Янтарь» заложил спасательное судно «Воевода»

Церемония закладки судна обеспечения аварийно-спасательных работ проекта 23700 «Воевода» прошла сегодня на Прибалтийском судостроительном заводе (ПСЗ) «Янтарь» в Калининграде.

Это головное судно проекта 23700, разработанного в АО «Северное ПКБ», строится по заказу Министерства промышленности и торговли РФ в рамках контракта, заключенного в декабре 2016 года. Заказчику судно должно быть передано в ноябре 2019 года.

Судно проекта 23700 предназначено для обеспечения проведения аварийно-спасательных работ, а также транспортировки и снабжения маломерных поисково-спасательных плавсредств. Оно способно нести на своем борту четыре катера и принимать на борт два вертолета. Водоизмещение судна — 7500 тонн, длина — 111 м, ширина — 24 м, скорость — 22 узла, дальность плавания — 5000 миль.

http://vesti-kaliningrad.ru/na-pribaltijskom-sudostroitelnom-zavode-yantar-zalozhili-voevodu/

Калининград, Янтарь, спасательное судно, 23700
  • Нет аватара xitmen
    21.04.1716:12:39

    По заказу Минпромторга РФ, для ВМФ РФ?

    #904492
    • Vsemoguchij Vsemoguchij
      21.04.1717:06:38

      Кто-нибудь про калибры уже писал?         

      #904504
      • Нет аватара Integral78
        21.04.1717:11:20

        Если есть место, надо обязательно хотя бы 8 впихнуть, лишних Калибров не бывает   

        #904506
        • A_SEVER A_SEVER
          21.04.1717:41:02

          надо обязательно хотя бы 8 впихнуть, лишних Калибров не бывает

          а возможность установки контейнеров с ЗРК ТОР будет?

          Так вроде чисто гражданское судно заложили.    

          #904519
        • Пол Смит
          21.04.1717:41:30

          а лучше 16…и тогда 22350 не актуально…пусть строят еще 5 лет… и каждому новому буксиру       по 4 калибра

          Отредактировано: Пол Смит~17:47 21.04.17
          #904520
      • Денис Субботин Денис Субботин
        21.04.1717:33:29

        Кто-нибудь про калибры уже писал?
        а возможность установки контейнеров с ЗРК ТОР будет?

        #904515
  • A_SEVER A_SEVER
    21.04.1716:59:40

    Водоизмещение судна — 7500 тонн
    Большое судно!

    #904499
  • Нет аватара Integral78
    21.04.1717:00:00

    Столько всего вспомогательного закладывается с таким тоннажом. А почему бы не модернизированные «Горшковы» там делать?

    #904500
    • Юрген Юрген
      21.04.1717:03:38

      ГЭУ нету, делать пока нечего.

      #904501
    • A_SEVER A_SEVER
      21.04.1717:05:23

      почему бы не модернизированные «Горшковы» там делать?
      Для этого нужно иметь готовый проект и серийное производство ГТУ.

      #904502
      • Нет аватара Integral78
        21.04.1717:09:01

        Ну, надеюсь когда с ГТУ допилят, аврально наделают их штук 16. Сейчас бы по 8 штук на Северный и Тихий не помешало бы.

        А с самим Горшковым что на данный момент, вы не в курсе?

        #904505
        • A_SEVER A_SEVER
          21.04.1717:38:05

          аврально наделают их штук 16

          Т.к. на строительство фрегата в наших реалиях нужно не менее 5 лет, то скорее всего будут строить уже модернизированную версию 22350.

          А значит опять будет головной корабль с более длительным циклом испытаний, и лишь потом пойдёт серия. Боюсь, не будет никакого аврала.

          #904517
        • Юрген Юрген
          21.04.1717:49:58

          На «Адмирале Горшкове» на Северной верфи провели ревизию после очередного этапа госиспытаний. В ходе ревизии были проверены и восстановлены ресурсы турбин, редукторов, дизель-генераторов, систем главной энергетической установки и общекорабельных систем, палубных механизмов и изделий спецтехники − связи, навигационного и прочего вооружения. 20.03.2017 фрегат покинул СВ и направился на полигоны Северного флота на заключительный этап испытаний «зенитного и торпедного комплексов, автоматической системы управления.

          #904523
Написать комментарий
Отмена
Для комментирования вам необходимо зарегистрироваться и войти на сайт,