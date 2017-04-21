«Янтарь» заложил спасательное судно «Воевода»

Церемония закладки судна обеспечения аварийно-спасательных работ проекта 23700 «Воевода» прошла сегодня на Прибалтийском судостроительном заводе (ПСЗ) «Янтарь» в Калининграде.

Это головное судно проекта 23700, разработанного в АО «Северное ПКБ», строится по заказу Министерства промышленности и торговли РФ в рамках контракта, заключенного в декабре 2016 года. Заказчику судно должно быть передано в ноябре 2019 года.

Судно проекта 23700 предназначено для обеспечения проведения аварийно-спасательных работ, а также транспортировки и снабжения маломерных поисково-спасательных плавсредств. Оно способно нести на своем борту четыре катера и принимать на борт два вертолета. Водоизмещение судна — 7500 тонн, длина — 111 м, ширина — 24 м, скорость — 22 узла, дальность плавания — 5000 миль.