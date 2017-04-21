«Янтарь» заложил спасательное судно «Воевода»
Церемония закладки судна обеспечения аварийно-спасательных работ проекта 23700 «Воевода» прошла сегодня на Прибалтийском судостроительном заводе (ПСЗ) «Янтарь» в Калининграде.
Это головное судно проекта 23700, разработанного в АО «Северное ПКБ», строится по заказу Министерства промышленности и торговли РФ в рамках контракта, заключенного в декабре 2016 года. Заказчику судно должно быть передано в ноябре 2019 года.
Судно проекта 23700 предназначено для обеспечения проведения аварийно-спасательных работ, а также транспортировки и снабжения маломерных поисково-спасательных плавсредств. Оно способно нести на своем борту четыре катера и принимать на борт два вертолета. Водоизмещение судна — 7500 тонн, длина — 111 м, ширина — 24 м, скорость — 22 узла, дальность плавания — 5000 миль.
21.04.1716:12:39
21.04.1717:06:38
21.04.1717:11:20
21.04.1717:41:02 Так вроде чисто гражданское судно заложили.
21.04.1717:41:30
21.04.1717:33:29 а возможность установки контейнеров с ЗРК ТОР будет?
21.04.1717:36:36
21.04.1716:59:40 Большое судно!
21.04.1717:00:00
21.04.1717:03:38
21.04.1717:05:23 Для этого нужно иметь готовый проект и серийное производство ГТУ.
21.04.1717:09:01
21.04.1717:38:05
21.04.1717:49:58