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Новое подразделение агрохолдинга «ПРОМАГРО» насчитывает уже более 6 тыс. овец куйбышевской породы. Животные приобретены на исторической родине — в племенном хозяйстве «Дружба» в Самарской области. Здесь эта порода была выведена в 40-50-е годы прошлого века.

Как сообщает пресс-служба департамента АПК и воспроизводства окружающей среды Белгородской области со ссылкой на начальника управления животноводства агрохолдинга Романа Стрельникова, предприятие решило воспользоваться опытом этого хозяйства и приобрело ярок, овцематок и племенных баранов. Это скороспелая, крупная порода. К пяти месяцам животные уже достигают убойной живой массы в 50 кг и имеют выход по мясу 50%. При этом оно отличается качеством, выраженной мраморностью и отсутствием специфического запаха даже у взрослых животных.

Рацион овец и баранов состоит только из натуральных растительных кормов: специальной кормосмеси, зерна, сена и сенажа. Чуть позже к ним добавится свежая трава.

Как рассказала директор Белгородской овцеводческой компании Ольга Злобина, в начале декабря 2016 года от племенных ярок 2015 года рождения уже получен первый приплод на старооскольской территории. Всего в течение последних четырёх месяцев в хозяйстве появились на свет 3200 ягнят. В ближайшее время родятся ещё 150. Молодняку дадут оценку по племенным и продуктивным качествам, по результатам которой его поделят на классы и определят назначение и дальнейшее использование каждого животного.

В планах Белгородской овцеводческой компании — поставлять до 80 тонн ягнятины в живом весе каждый месяц. Первая реализация животных намечена уже на май 2017 года.