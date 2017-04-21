Арконик СМЗ начал выпуск нового вида алюминиевых труб

На заводе Арконик СМЗ (ранее — Алкоа СМЗ и Самарский металлургический завод началось производство алюминиевых бурильных труб с замком горячей сборки для крупнейших буровых компаний страны. Первая партия труб, изготовленная для Сибирской Сервисной Компании (ССК), одного из лидеров российского рынка нефтесервиса, отправлена на опытно-промысловые испытания в Западную Сибирь на Тагринское месторождение.

«Мы более 50 лет сотрудничаем с предприятиями нефтегазовой отрасли. Технические характеристики легкосплавных труб Арконик СМЗ отвечают высоким требованиям наших заказчиков. Они обладают высокой удельной прочностью, на 40% легче стальных аналогов, позволяют увеличить глубину бурения и повысить его экономическую эффективность, — прокомментировал Максим Смирнов, президент Арконик Россия. — Специалисты завода создали надежное решение, которое предстоит протестировать в сложных климатических и геологических условиях».

«Мы всегда устанавливаем жесткие критерии контроля на испытаниях. Самарским трубам предстоит пройти настоящую проверку качества по всем параметрам: скорость износа толщины стенки, диаметр муфты и ниппеля замка и другие. Свои повышенные требования к характеристикам труб предъявляет и специфика месторождений в Западной Сибири, — сказал начальник управления по работе с имуществом ССК Андрей Смуглов. — Эти испытания должны подтвердить соответствие труб Арконик СМЗ принятым в отрасли стандартам».