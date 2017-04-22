В Калмыкии возрождают каракулеводство. В эти дни в республике разведением каракульских овец занимаются два фермерских хозяйства в Юстинском районе. Их численность по данным министерства сельского хозяйства Калмыкии составляет более 40 тысяч голов. Сегодня ученые из степного региона и Казахстана совместно проводят селекционно-племенную работу.

Калмыцкие селекционеры уже работают над совершенствованием Калмыцкой курдючной породы. В республике насчитывается более ста семидесяти голов представителей этого вида. Кандидат сельскохозяйственных наук Игорь Церенов- обладатель авторского свидетельства на их разведение. В его хозяйстве более двух с половиной тысяч овец калмыцкой курдючной.

Автор более двухсот научных работ Хисемидулла Укбаев скрупулёзно рассматривает завитки на шкуре каракульских овец. Президент международной ассоциации каракулеводов, лауреат Государственных премий СССР и Республики Казахстан посетил выставку племенных овец по приглашению Калмыцкого НИИ сельского хозяйства в Юстинском районе. Более 40 лет назад по просьбе руководителя республики Басана Бадьминовича Городовикова он создал в Калмыкии научную лабораторию по каракулеводству.

Черный, серый, янтарный. Палитра каракуля разнообразна. Самым ценным и дорогим сортом коричневого каракуля является «сур», у которого интенсивность цвета меняется по длине волоса. Шуба из этого вида меха, обойдется в восемьсот тысяч рублей. Но в настоящее время цветного каракуля используют для пошива папах.

Все оттенки, в том числе внутрипородный тип окраски «сур» представлены у каракульских овец в СПК «Полынном». Их в хозяйстве насчитывается более 20 тысяч голов. Сегодня задача животноводов увеличить численность поголовья для получения госзаказов на производство ценного руна.

Каракульские овцы, как и курдючные, хорошо приспособлены к круглогодичному пастбищному содержанию, пьют соленую воду, довольствуются только грубостебЕльчатой сухой растительностью. Однако за годы экономических реформ численность каракульских овец в регионе, значительно сократилась.

Самый редкий цвет каракуля — белый. Лучших результатов по его качеству и количеству достигли только в Намибии. В этой стране каракульчу называют золотым руном. Ну, а калмыцкие селекционеры сегодня благодаря современным технологиям работают над выведением нового оттенка каракуля. И пока это секрет даже для них.