В Калуге завершилось строительство Центра инновационной культуры
В процессе завершения
В рамках федерального проекта открыт 3й на всю Россию ИКЦ — Инновационный Культурный Центр. Это сооружение в стиле лофт/хай-тек, где на площади более 4000 кв. м. планируется собрать, вместить и развивать все новейшие веяния культуры. Здесь будут занятия по архитектуре, по фотосъемке и по современной хореографии, занятия телесными практиками, йогой, необычный театр танца и прочее, прочее.
http://wowhaus.ru/architecture/kaluga.html
В ходе завершения
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