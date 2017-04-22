В Калуге завершилось строительство Центра инновационной культуры

В процессе завершения

В рамках федерального проекта открыт 3й на всю Россию ИКЦ — Инновационный Культурный Центр. Это сооружение в стиле лофт/хай-тек, где на площади более 4000 кв. м. планируется собрать, вместить и развивать все новейшие веяния культуры. Здесь будут занятия по архитектуре, по фотосъемке и по современной хореографии, занятия телесными практиками, йогой, необычный театр танца и прочее, прочее.

http://wowhaus.ru/architecture/kaluga.html

В ходе завершения