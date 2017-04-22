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Фотофакты

В Калуге завершилось строительство Центра инновационной культуры

В процессе завершения

В рамках федерального проекта открыт 3й на всю Россию ИКЦ — Инновационный Культурный Центр. Это сооружение в стиле лофт/хай-тек, где на площади более 4000 кв. м. планируется собрать, вместить и развивать все новейшие веяния культуры. Здесь будут занятия по архитектуре, по фотосъемке и по современной хореографии, занятия телесными практиками, йогой, необычный театр танца и прочее, прочее.

http://wowhaus.ru/architecture/kaluga.html

В ходе завершения

http://chtogde40.ru/reviews/v-kaluge-otkryt-ikc---innovacionnyy-kulturnyy-centr

объекты культуры, архитектура, Калужская область
  • Нет аватара termometrix
    22.04.1719:32:19

    Третий центр.Владивосток-Пока строительство идет медленно

    Проект очень красивый,бионический

    #904877
    • Human RS Human RS
      22.04.1720:07:52

      Вот умеешь ты найти стройки, о которых многие ни слухом, ни духом    

      #904888
      • maxim947 maxim947
        22.04.1721:06:26

        Не раз уже замечал — отгрохают что-нибудь современное или просто очень хорошее,а вокруг не ухоженность и грязь по колено, неужели нельзя все в комплексе делать

        #904909
        • Нет аватара termometrix
          22.04.1721:34:03

          Ну пока благоустройство не закончено.

          #904919
        • Патриот России Патриот России
          22.04.1721:36:05

          Так весна на дворе: дожди часто идут, снег тает, поэтому и грязь. Теплая, солнечная погода установится и всё благоустроят!

          #904920
          • maxim947 maxim947
            22.04.1721:43:49

            Дай бог, но тенденция такая имеется

            #904922
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