Сдан новый корпус кардиодиспансера в Сургуте

Новый корпус кардиодиспансера оснащен медицинским оборудованием самого высокого уровня.Около 40% вложений в него — это медицинская техника, соответствующая передовым мировым стандартам. В сочетании с опытом работающей в кардиоцентре специалистов, эта новая база позволит удовлетворить потребность округа в высокотехнологичной кардиохирургической помощи на 97%.

Инвестиции в данный проект превысили 1,4 миллиарда рублей. Строительство нового корпуса кардиоцентра началось в ноябре 2013 года. Операционно-реанимационный корпус занимает 7 этажей, общая площадь которого составляет 7 977 кв. метров. Палаты оборудованы современным медицинским оборудованием: аппаратами искусственной вентиляции легких, дефибрилляторами, реанимационными консолями.

В отделении будет проводиться централизованный мониторинг всех показателей жизнедеятельности пациентов благодаря специальной центральной станции мониторов. В составе отделения размещены 2 палаты боксированного типа (в них установлена особая система вентиляции, позволяющая проводить высокую степень очистки воздуха).

Еще одной особенностью корпуса станет открытие нового подразделения Центра — отделения хирургического лечения сложных нарушений ритма сердца и электрокардиостимуляции. Это будет единственное отделение данного профиля в Югре. Здесь же оборудована рентгеноперационная.

Эффективная профилактика и лечение сердечно-сосудистых заболеваний — одна из главных задач югорской медицины. Смертность от сердечно-сосудистых заболеваний у нас в округе, как и в стране в целом, продолжает оставаться высокой. В то же время практически 80% заболеваний сердечно-сосудистой системы можно успешно вылечить современными методами хирургического вмешательства. Уже сегодня показатель обеспеченности кардиохирургической помощью жителей округа превышает среднероссийский показатель в 2,5 раза.

Пост был сделан с содействием блогера Human RS !